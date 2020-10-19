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- Şanlıurfa'da yürürken ayağı mazgala sıkıştı, itfaiye mazgalı kesti
Şanlıurfa'da yürürken ayağı mazgala sıkıştı, itfaiye mazgalı kesti
Yolda yürüdüğü sırada bir ayağı mazgala giren şahıs, itfaiye ekiplerinin mazgalı kesmesi ile kurtarıldı.
- DHA
- 19.10.2020 - 16:19
- Güncelleme : 19.10.2020 - 16:19
Öğle saatlerinde, Şanlıurfa'da bulunan Atatürk Bulvarı'nda arkadaşlarıyla yolda yürüyen Mehmet Doğan'ın sol ayağı, bastığı mazgala sıkıştı.
Çevredekilerin yardımına koştuğu Doğan için itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, Doğan'ın ayağını mazgal demirlerini keserek çıkardı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Ayağında hafif ezilme olan Mehmet Doğan, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.