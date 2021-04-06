Şanlıurfa'daki anne, çocuğuna kendi soyadını vererek ilke imza attı

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşiyle boşanan Zehra Kaya, çocuğunun velayetini üzerine almasının ardından soyadını da değiştirdi. Kentte ilk defa bir çocuk, annesinin soyadını aldı.

Şanlıurfa'daki Paşabağı Mahallesi’nde yaşayan Zehra Kaya, 8 yıl önce Uğur Gülhancı ile evlendi.

Bu evlilikten Özgür isminde bir erkek çocukları dünyaya gelen çift, 2015 yılında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı.

Çiftin boşandığı davada, çocuklarının velayeti anneye verildi. Zehra Kaya, geçen yıl çocuğunun Gülhancı olan soyadını kendi soyadıyla değiştirmek için Şanlıurfa 3'üncü Aile Mahkemesi’ne dava açtı.

MAHKEME, ANNEYİ HAKLI BULDU

Dava dilekçesinde; boşanmanın ardından eski eşinin oğlunu hiç görmediğini belirten Zehra Kaya, oğlunun soy isminin farklılığından dolayı psikolojisinin bozulduğunu kaydetti. Mahkeme heyeti de annenin talebini haklı bularak çocuğuna kendi soyadını vermesine hükmetti.

"ÇOCUĞUN YÜKSEK MENFAATİNE UYGUN OLACAK"

Çocuğun soyadını belirleme hakkının da velayet hakkı kapsamında kaldığı kaydedilen gerekçeli kararda şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Dava basit yargılama usulüne tabi olmakla, davacıya ait aile nüfus kayıt tablosu dosyamız arasına alınmıştır. Müşterek çocuğun anne yanında yaşamaya devam ettiği, çocukların anneleri ile soy isimlerinin farklı olmasının çocukların psikolojisini ve sosyal yaşantısını olumsuz etkilediği, kendilerini arayıp sormadığı, çocuğun annenin soyadını almasının çocukların yüksek menfaatine uygun olacağı, buna göre Türk hukukunda boşanma halinde çocuğun babasını seçtiğini soyadını alacağı yöndeki düzenlemenin ortadan kalktığı ilgili kararda kadın ve erkeğin evliliğin sona ermesinde eşit hak ve sorumluklara sahip olmaları gerektiğine ilişkin uluslararası sözleşme hükümleri bulunduğu, tarafların boşanmada sahip oldukları hak ve yükümlülükleri bakımından aynı hukuksal konumda bulundukları, erkeğe velayet hakkı kapsamında tanınan çocuğun soyadının kadına tanınmamasının cinsiyet göre ayrım sonucu doğuracağı, bunun Anayasa'nın 10 ve 41'inci maddelerine aykırı bulunduğunun belirtildiği, velayeti annede bulunan ve annenin mensup olduğu çevrede yaşayan çocukların annesinin soyadını taşımasına hayatını kolaylaştırıcı etkisinin olacağı anlaşıldığından davacının davasının kabulü ile aşağıdaki şekilde karar verilmiştir."





"ŞANLIURFA'DA İLK KEZ BÖYLE BİR KARAR VERİLDİ"

Kentte ilk kez bir kadının soyadını çocuğuna verdiğini vurgulayan Zehra Kaya'nın avukatı Emine Altıparmak, "Genelde boşanma davasında kural olarak çocuk babasının soyadını alır. Eşler boşansa bile bu durum değişmez. Yani çocuklar annesi ile yaşasalar bile bu durum değişmez. Mahkeme çocuğun velayet haklarını annesine verse bile çocuk babasının soyadıyla yaşamaya devam ediyordu. Çocuğu anneye verip, boşanmaya rağmen babanın soyadını kullanılmasına devam etmesi hukuki sorundu. Bu konuda dava açtık ve davada çocuğun da uzmanlarca fikri alınarak annesinin soyadına geçilmesini istedik." dedi.

"BU DURUM ÇOCUĞUN PSİKOLOJİSİNİ BOZUYOR"

Mahkeme heyetinin dosyayı inceleyerek talebi haklı bulduğunu anlatan Altıparmak, "Velayet annedeyken okula kaydettirirken, bir yerde işlem yaparken anne ile çocuk farklı soy isimde olunca sorunlar çıktığı için bu durum çocukta olumsuz etkiler bırakabiliyor. Bu da çocuğu sosyolojik ve psikolojik etkiliyor. Davanın annenin lehine karar verilmesiyle bu sorun ortadan kalkmış oldu. Gayet isabetli bir değerlendirme yapan mahkemeye de teşekkür ediyoruz." diye konuştu.