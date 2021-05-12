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    Şanlıurfa'daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada

    Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 2 engereğin boş arazide birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' çiftçilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 18:46
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 18:47
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    Şanlıurfa'daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada

    Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı eskiden köy olan Boztepe Mahallesi'nde çiftçiler tarlada çalıştıkları sırada hareketli bir canlı fark etti.

    O sırada bölgede olan kişiler yakınlarına kadar gelen 2 yılanı görünce şaşkınlık yaşadı.

    YILANLARIN ÇİFTLEŞME ANINI KAYDETTİLER

    Yılanların birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydettiler.

    GÖZDEN KAYBOLDULAR

    Engerek türü olduğu düşünülen 2 metre uzunluğundaki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

    Şanlıurfa'daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada VİDEO

    Şanlıurfa daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada #1

    Şanlıurfa daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada #2

    Şanlıurfa daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada #3

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