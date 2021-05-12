- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Şanlıurfa'daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada
Şanlıurfa'daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada
Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 2 engereğin boş arazide birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' çiftçilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
- DHA
- 12.05.2021 - 18:46
- Güncelleme : 12.05.2021 - 18:47
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı eskiden köy olan Boztepe Mahallesi'nde çiftçiler tarlada çalıştıkları sırada hareketli bir canlı fark etti.
O sırada bölgede olan kişiler yakınlarına kadar gelen 2 yılanı görünce şaşkınlık yaşadı.
YILANLARIN ÇİFTLEŞME ANINI KAYDETTİLER
Yılanların birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydettiler.
GÖZDEN KAYBOLDULAR
Engerek türü olduğu düşünülen 2 metre uzunluğundaki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.
Şanlıurfa'daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada VİDEO