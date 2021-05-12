Dünyanın en zehirli yılanı olarak bilinen 2 engereğin boş arazide birbirlerine sarılı haldeki 'çiftleşme dansı' çiftçilerin cep telefonu kameralarına yansıdı.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı eskiden köy olan Boztepe Mahallesi'nde çiftçiler tarlada çalıştıkları sırada hareketli bir canlı fark etti.

O sırada bölgede olan kişiler yakınlarına kadar gelen 2 yılanı görünce şaşkınlık yaşadı.

YILANLARIN ÇİFTLEŞME ANINI KAYDETTİLER

Yılanların birbirlerine sarılı haldeki çiftleşme dansını izleyen vatandaşlar o anları cep telefonuyla kaydettiler.

GÖZDEN KAYBOLDULAR

Engerek türü olduğu düşünülen 2 metre uzunluğundaki yılanlar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Şanlıurfa'daki engereklerin çiftleşme dansı kamerada VİDEO

<br />









