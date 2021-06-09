Şanlıurfa'dan lezzetiyle hafızalara kazınan tarif: Ağzı açık

Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan ağzı açık yemeği, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki ağzı açık nasıl yapılır? İşte ağzı açık tarifi..

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, ağzı açık yer aldı.

Ağzı açığın nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden ağzı açık tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Şanlıurfa yöresinin yüz güldüren, karın doyuran, mutlu eden hamur işlerinden bir tanesi olan ağzı açık, yöreden yöreye değişen küçük farklılıklarla yapılır. Farklı yöresel lezzet arayışındaysanız ağzı açık tarifi tam size göre..

Peki ağzı açık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle hafızalara kazınan ağzı açık tarifi...

AĞZI AÇIK MALZEMELERİ

Hamuru için:

3 su bardağı un

1 kahve fincanı süt

1 kahve fincanı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

Aralarına sürmek için:

1,5 su bardağı sıvı yağ

İçi için:

1 su bardağı yeşil mercimek

2 adet kuru soğan

1 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

AĞZI AÇIK NASIL YAPILIR? AĞZI AÇIK TARİFİ