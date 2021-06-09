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- Şanlıurfa'dan lezzetiyle hafızalara kazınan tarif: Ağzı açık
Şanlıurfa'dan lezzetiyle hafızalara kazınan tarif: Ağzı açık
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan ağzı açık yemeği, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki ağzı açık nasıl yapılır? İşte ağzı açık tarifi..
- Haber Merkezi
- 09.06.2021 - 17:39
- Güncelleme : 09.06.2021 - 17:40
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, ağzı açık yer aldı.
Ağzı açığın nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden ağzı açık tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Şanlıurfa yöresinin yüz güldüren, karın doyuran, mutlu eden hamur işlerinden bir tanesi olan ağzı açık, yöreden yöreye değişen küçük farklılıklarla yapılır. Farklı yöresel lezzet arayışındaysanız ağzı açık tarifi tam size göre..
Peki ağzı açık nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle hafızalara kazınan ağzı açık tarifi...
AĞZI AÇIK MALZEMELERİ
Hamuru için:
- 3 su bardağı un
- 1 kahve fincanı süt
- 1 kahve fincanı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı toz şeker
- 1 tutam tuz
Aralarına sürmek için:
- 1,5 su bardağı sıvı yağ
İçi için:
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 2 adet kuru soğan
- 1 çorba kaşığı tereyağı
- Tuz
- Karabiber
AĞZI AÇIK NASIL YAPILIR? AĞZI AÇIK TARİFİ
- Ağzı açığın iç harcı için 1 su bardağı mercimeği yumuşayana kadar haşlayın ve süzün.
- Diğer yanda un, süt, sıvı yağ, toz şeker ve bir tutam tuzu derin bir kasede kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edene kadar yoğurun.
- Üzerini nemli bir bezle örtün ve dinlenmeye bırakın.
- Bu esnada kuru soğanı yemeklik doğrayın ve tereyağını tavada kızdırıp soğanları yağda kavurun.
- Haşladığınız mercimekleri de soğanlara ekleyip karıştırın, tuz ve karabiberi de ilave edip tavayı ocaktan alın.
- Dinlenen hamuru 20 eşit parçaya ayırın ve her parçayı 15 santimetre çapında yuvarlaklar halinde açın.
- Yuvarlakların 10 tanesini aralarına sıvı yağ sürerek üst üste koyun ve kare şeklinde tek bir yufka olacak şekilde yeniden açın.
- Aynı işlemi diğer 10 yuvarlağa da uygulayın.
- Kare yufkaları dörder parçaya bölün. Böylece 8 adet hamur elde etmiş olacaksınız.
- Hamurların ortalarına mercimekli harçtan koyup zarf gibi kapatın.
- Fırınını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
- Tepsiye fırın kağıdı serip hazırladığınız ağzı açıkları tepsiye dizin.
- Tepsiyi fırına verip ağzı açıkların üzeri kızarana kadar pişirin. Sıcakken servis edin. Afiyet olsun...