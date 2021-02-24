Şanlıurfalı taş ustası Cumhurbaşkanlığı forsunu tamamladı

6 ay süren çalışma sonrasında 1 ton ağırlığında, 4 metre uzunluğundaki forsu bitiren taş ustası, forsu Ankara'ya göndermek için yetkililerden destek beklediğini söyledi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde baba mesleği taş ustalığını sürdüren 12 çocuk babası Mahmut Selaniş, iki yıl önce bazalt taşından Cumhurbaşkanlığı forsu yaptı.

Selaniş'in yaptığı fors, daha sonra Cumhurbaşkanlığı'nın Ahlat'taki külliyesinde sergilenmeye başlandı.

6 AY SÜRDÜ

Selaniş, bu kez Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sergilenmesi için 1 ton ağırlığında yeni bir fors hazırladı.

6 ay boyunca süren çalışmayla 1 ton ağırlığında, 4 metre uzunluğundaki forsu tamamlayan Selaniş, forsu Ankara'ya göndermek için yetkililerden destek beklediğini açıkladı.

“ANKARA’YA GÖTÜRMEK İSTİYORUM”

Selaniş, "6 tonluk tek parça bazalt taşını, çekiç ve balyozla yontup, şekil vererek, Cumhurbaşkanlığı forsunu tamamladım. 6 aylık çalışmanın ardından tamamladığım 1 ton ağırlığında, 4 metre uzunluğundaki Cumhurbaşkanlığı forsu ile bir metrelik Rabia işaretinin olduğu taşı Ankara'ya götürmek istiyorum. Kendi götürme imkanım olmadığı için yetkililerin desteği ile bu iki eseri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne ulaştırarak Cumhurbaşkanımıza hediye edeceğim." diye konuştu.