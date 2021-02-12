Kendi imkanlarıyla oluşturdukları kortta tenis oynarken çekilen görüntüleri Türkiye'nin gündemine gelen Viranşehirlir, Muharrem Kasapoğlu'nun talimatıyla inşa edilen tesise kavuştu.

Şanlıurfa'nın Viranşehir lçesi Sarıbal mahallesi sakinleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında mahalleden dışarı çıkamayınca sosyal faaliyet arayışına girdi.

Genç nüfusunun yoğun olduğu mahallede sportif faaliyetler yapmak için yer bulamayan mahalle sakinlerinin talebi üzerine Sarıbal Ortaokulu'nda 4 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan Yusuf Avcıbaşı, boş arazinin çukur olan bölümlerini toprakla doldurup ardından kireçle voleybol çizgisi çizdi.

İki demir direğe ise file bağlandı ve mahalle sakinleri voleybol oynamaya başladı.

Şanlıurfalı tenisçilerin kortu hazır ViDEO



TENİS OYNAMAYA BAŞLADILAR

Kendi imkanlarıyla yaptıkları toprak sahaya yöresel kıyafetleri olan şalvar ve poşu ile ayak basan mahalle sakinleri bu kez yabancısı oldukları tenisi öğrenmeye başladı.

Haftanın belirli günlerinde öğretmen Yusuf Avcıbaşı arabasında taşıdığı raketleri sporculara dağıtarak topa vuruş tekniklerini öğretti.

Kısa sürede tenis öğrenen mahalle sakinleri kendi aralarında maçlar yapmaya başladı.

Viranşehirli köylülere tenis kortu sözü verildi ViDEO



TÜRKİYE ONLARI BÖYLE TANIDI

Medyada geniş yer bulan haberlere konu olan Şanlıurfalıların sempatik tavırları ve imkansızlıklar içinde gösterdikleri bu çabalarını Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu görmezden gelmedi.

BAKAN TALİMATI VERDİ

Kasapoğlu'nun talimatıyla bölgeye halısaha ve tenis kortunun bulunduğu bir tesisin inşasına başlandı.

Kısa süreli bir çalışmanın ardından tesis, Sarıbal mahallesine kazandırıldı.

TESİS TAMAMLANDI

Bakan Kasapoğlu, tesisin tamamlandığını sosyal medya üzerinden "Nasıl başladı, nasıl bitti" notuyla paylaştığı bir video ile duyurdu.

Videoda tenis oyananan yerin önceki ve sonraki halleri yer aldı.