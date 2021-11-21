Tırmandığı ağaçtan geri inemeyen ve ulaşılamayacak noktada duran kedi, düşürülerek kurtarıldı.

Şanlıurfa Birecik'te ağaçta mahsur kalan kedi, yetkilileri harekete geçirdi.

İddiaya göre yetkililer ağaçtaki kediyi indiremeyince devreye vatandaşlar girdi.

ELMA DÜŞÜRÜR GİBİ KEDİ DÜŞÜRDÜLER

Uzun bir merdiven bulan vatandaşlar, ağacın gövdesine dayadı. Ağaca tırmanan adam, korkup ağacın ince dalına kadar ilerleyen kediye ulaşamayınca aşağıdakiler müdahale etti. Merdivenle ağacın dalına vuran vatandaşlar, kediyi yaklaşık 10 metre yükseklikten yere düşürdü. Düşen kedi kaçarak uzaklaştı.

Kediyi kendi bildikleri şekilde kurtarmak dışında bir alternatifleri kalmadığını söyleyen vatandaşlar, kurtaramadıkları takdirde kedinin açlık ve susuzluktan öleceğini belirtti.

Şanlıurfalıların kedi kurtarma operasyonu ViDEO





