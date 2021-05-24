Şans getiren yosun topu: Marimo nedir? Marimo bakımı hakkında bilgiler

Marimolar Japonya'da sahiplerine şans getirdiğine inanıldığından çok talep görmektedir. Ülkemizde de popüler olan Marimo nedir ve nasıl bakılır? İşte Marimolar hakkında bilgiler...

Marimo (Japonca Mari zıplayan oyun topu, Mo ise suda büyüyen bitkiler için kullanılan bir terim) (İng. Cladophora ball, Lake ball veya Moss Balls) Türkçe adıyla Yosun Topu, muhtemelen bakımı en kolay ve izlemesi en keyifli canlılar arasında.

Marimo, yosun topu olarak anılmasına karşın bir yosun değil, bir alg türü.

Son dönemle oldukça popüler olan Marimo nedir ve nasıl bakılır merak ediliyor. İşte Marimolar hakkında bilmeniz gerekenler..

MARİMO NEDİR?

Suyun doğal hareketleriyle top şeklini alan yeşil alglerin oluşturduğu marimo, fotosentez yaparak kendi besinini üretebilen ve su içinde yaşayan bir canlı türü olarak sınıflandırılıyor.

Japonya’nın Akan, İzlanda’nın Myvatn göllerinde koloniler halinde yaşayan Marimo, oldukça az rastlanan canlı türleri arasında.

1921 yılında Japonya’da, 2006 yılında ise İzlanda’da ‘’ulusal hazine’’ ilan edilerek koruma altına alınan bu canlıların,avuç içinde sıkıca tutunca dilekleri gerçekleştirdiğine inanılıyor. Ayrıca sahibine şans, mutluluk, huzur ve bereket getirdiğine de inanılıyor.

MARİMO BAKIMI NASIL YAPILIR?

Marimonun bakımı oldukça kolay. Bir fanus ya da küçük bir akvaryum ve dinlendirilmiş musluk suyundan başka hiç bir şeye ihtiyacınız yok.

Suyun her hafta değişmesi gerekiyor.

Doğada dalga faktörü Marimolar için çok önemli olduğundan Marimoyu ara sıra musluğun altında hafifçe yıkamanız ve sıkmanız, şeklini kaybetmemesi için avcunuzda hafifçe yuvarlamanız gerekli.

Ayrıca sürekli aynı tarafın altta kalmaması için zaman zaman yönünü değiştirmekte de fayda var.

Marimo için temiz su önemli olduğundan yıkamayı ve suyunu değiştirmeyi ihmal ettiğinizde rengi kahverengiye dönerek fotosentez yapmayı bırakacak ve çeşitli kötü alglerin saldırısına uğrayacaktır.

Marimo, sıcağı sevmiyor bu yüzden suyun serin olması önemli. Eğer yazın su fazla ısınırsa Marimo’yu çekinmeden bir süreliğine buzdolabına koyabilirsiniz.