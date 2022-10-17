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    Şans Topu 16 Ekim çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu!

    16 Ekim 2022 Pazar günü çekilişi yapılan Şans Topu sonuçları merak uyandırdı.Şans oyunu tutkunları kazandıran şanslı numaraları öğrenmek istiyor.İşte kazandıran numaralar..
    • 17.10.2022 - 10:22
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    Şans Topu 16 Ekim çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye sahibini buldu!

    Şans Topu her hafta Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki gün çekiliş.Şans Topu'nda geçen haftanın son çekilişi dün gerçekleştirildi.

    Şans Topu oynayanlar kazandıran şanslı numaraları öğrenmek için internette konu hakkında aramalarına hız kazandırdı.Peki kazandıran numaralar hangileri oldu.

    16 Ekim 2022 Şans Topu çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen 1 şanslı vatandaş 2.197.187,25 TL'lik ödülün sahibi oldu.İşte, 16 Ekim 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları..

    16 Ekim 2022 Şans Topu çekiliş sonuçları

    6 - 11 - 21 - 31 - 33 + 2


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