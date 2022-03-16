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    Şans Topu 16 Mart 2022 sonuçları: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları bileti olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu bilet sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 18:11
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    Şans Topu 16 Mart 2022 sonuçları: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Büyük ikramiye umuduyla alınan Milli Piyango çekiliş biletleri, milyonların aklında...

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.

    Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açılıyor.

    Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

    Peki 16 Mart 2022 tarihli Şans Topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 16 Mart 2022 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

    16 MART 2022 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    16 Mart 2022 Çarşamba tarihli Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Yapılan çekiliş sonucu kazandıran şanslı numaralar açıklandığında haberimizin içerisinde yer vereceğiz.

    ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA


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