Şans Topu 23 Ekim Pazar çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye yine devretti!

Şans Topu oynayan vatandaşlar 23 Ekim 2022 Pazar günü yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaraları öğrenmek istiyor. İşte şanslı numaralar..

Şans oyunu tutkunları 23 Ekim Pazar akşamı yapılan Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor. Şans Topu'nda Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada iki gün çekilişi yapılmaktadır.

Şans Topu'nda bu haftanın büyük ödülü 1.442.106,89 TL idi. Fakat 6 bilen çıkmadığı için büyük ödül devretti. Büyük ikramiyeyi kazananın olmadığı gecede 5 bilen 8 şanslı vatandaş 5.531,85 TL'lik ödül kazandı. İşte çekiliş sonucuna göre ödül kazananlar ve kazandıkları ödül miktarı..

23 Ekim 2022 Şans Topu Sonuçları

23 Ekim tarihli çekiliş sonucuna göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

5 - 14 - 28 - 29 - 31 - 8