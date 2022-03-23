Petrol
121.26
5.01%
Euro
16.35
-0.06%
Dolar
14.85
0.19%
Altın
921.47
0.58%
Borsa
2183
-0.26%
Bitcoin
629.395
-0.57%
BTXN Coin
41.66
0.53%
Bitexen
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Şans Topu 23 Mart 2022 sonuçları: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları bileti olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba Şans Topu bilet sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Şans Topu 23 Mart 2022 sonuçları: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Büyük ikramiye umuduyla alınan Milli Piyango çekiliş biletleri, milyonların aklında...

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.

    Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açılıyor.

    Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

    Peki 23 Mart 2022 tarihli Şans Topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 23 Mart 2022 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

    23 MART 2022 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    23 Mart 2022 Çarşamba tarihli Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Yapılan çekiliş sonucu kazandıran şanslı numaralar belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

    ŞANS TOPU BİLET SORGULAMA


    İlginizi Çekebilir

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?
    Mtm

    Bitcoin ile nasıl para kazanılır?

    Carlos Carvalhal: Portekiz favori
    Dünya Kupası

    Carlos Carvalhal: Portekiz favori

    Türkiye'ye tahliye edilen savaş mağduru tır şoförü toprağı öptü
    Gündem

    Türkiye'ye tahliye edilen savaş mağduru tır şoförü toprağı öptü

    Görüş Bildir