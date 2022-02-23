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- Şans Topu 23 Şubat 2022 sonuçları: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı
Şans Topu 23 Şubat 2022 sonuçları: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları bileti olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba Şans Topu bilet sorgulama ekranı...
- Haber Merkezi
- 23.02.2022 - 18:07
Büyük ikramiye umuduyla alınan Milli Piyango çekiliş biletleri, milyonların aklında...
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.
Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açılıyor.
Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.
Peki 23 Şubat 2022 tarihli Şans Topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 23 Şubat 2022 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...
23 ŞUBAT 2022 ŞANS TOPU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
23 Şubat 2022 Çarşamba tarihli Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek.
Yapılan çekiliş sonucu kazandıran şanslı numaralar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.