Şans Topu 6 Kasım 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar..

Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 6 Kasım 2022 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. İşte şanslı numaralar..

Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Şans Topu'nda geçen haftanın ikinci ve son çekilişi olan 6 Kasım 2022 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayan gecede 5 bilen 13 şanslı vatandaş 3.090,50 TL'lik ödülün sahibi oldu. Büyük ödül olan 659.232,44 TL devretti.

6 Kasım 2022 Şans Topu Sonuçları

6 Kasım tarihli Şans Topu çekilişine göre kazandıran şanslı numaralar aşağıdaki şekildedir..

1 - 5 - 7 - 11 - 17 - 8