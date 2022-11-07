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    Şans Topu 6 Kasım 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar..

    Şans Topu çekiliş sonuçları şans oyunu severler tarafından merak ediliyor. 6 Kasım 2022 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu. İşte şanslı numaralar..
    • 07.11.2022 - 12:07
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    Şans Topu 6 Kasım 2022 çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar..

    Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği Şans Topu'nda geçen haftanın ikinci ve son çekilişi olan 6 Kasım 2022 tarihli çekiliş dün akşam gerçekleştirildi.

    Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayan gecede 5 bilen 13 şanslı vatandaş 3.090,50 TL'lik ödülün sahibi oldu. Büyük ödül olan 659.232,44 TL devretti.

    6 Kasım 2022 Şans Topu Sonuçları

    6 Kasım tarihli Şans Topu çekilişine göre kazandıran şanslı numaralar aşağıdaki şekildedir..

    1 - 5 - 7 - 11 - 17 - 8


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