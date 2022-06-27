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    Şans Topu çekiliş sonuçları 26 Haziran 2022: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Merakla beklenen Şans Topu çekilişi yapıldı.Peki şanslı numaralar hangileri oldu?
    • Haber Merkezi
    • 27.06.2022 - 00:18
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    Şans Topu çekiliş sonuçları 26 Haziran 2022: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada 2 gün yapılan Şans Topu çekilişleri bugün gerçekleştirildi.

    Peki 26 Haziran 2022 Şans Topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte şans topu çekilişi sonuçları...

    26 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı

    26 Haziran 2022 tarihli Şans Topu çekilişi saat 20.00'de Milli Piyango TV YouTube hesabından yapılan canlı yayın ile belirlendi.Yapılan çekiliş sonucu kazandıran şanslı numaralar ise şöyle oldu:

    1 - 5 - 15 - 19 - 20 + 1

    Belli olan sonuçlara göre 5+1 bilen 1 şanslı kişi 1 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu..


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