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    Şans Topu çekiliş sonuçları 8 Haziran 2022: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango Şans Topu çekiliş sonuçları, bileti olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba Şans Topu bilet sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2022 - 18:26
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    Şans Topu çekiliş sonuçları 8 Haziran 2022: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Büyük ikramiye umuduyla alınan Milli Piyango çekiliş biletleri sonuç sorgulama ekranı, milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor.

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.

    Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açılıyor.

    Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

    Peki 8 Haziran 2022 Şans Topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 8 Haziran 2022 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

    8 Haziran 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

    8 Haziran 2022 Çarşamba tarihli Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.

    Yapılan çekiliş sonucu kazandıran şanslı numaralar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Şans Topu bilet sorgulama ekranı


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