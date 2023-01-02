Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! 1 Ocak 2023 Şans Topu çekilişi sonuç ekranı..

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 1 Ocak 2023 tarihli Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu..

Şans Topu Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftada iki kere çekilmektedir. Şans Topunda 2020'ün ilk çekilişi olan 1 Ocak tarihli çekiliş dün akşam yapıldı.

Şans Topu'nda her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden ise 1 numara çekilir. Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5+1 bilen olmadığı için ikramiye devretti.

Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 rakamı doğru bilen 12 şanslı vatandaş 5.868,60 TL'lik ödül kazandı.. İşte dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazananlar ve kazandıkları ikramiye tutarı..

1 Ocak 2023 Şans Topu sonuçları

Şans Topu 1 Ocak çekilişi gerçekleştirildi. İşte kazandıran şanslı numaralar;

17 - 19 - 20 - 23 - 32 - 11