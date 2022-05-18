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    Şans Topu sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonuçları bileti olan kişiler tarafından araştırılıyor. Peki Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba Şans Topu bilet sorgulama ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 18.05.2022 - 18:13
    • Güncelleme : 18.05.2022 - 18:57
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    Şans Topu sonuçları 18 Mayıs 2022 Çarşamba: MPİ Şans Topu bilet sorgulama ekranı

    Büyük ikramiye umuduyla alınan Milli Piyango çekiliş biletleri, milyonların aklında...

    Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan ve canlı olarak yayınlanan Şans Topu'nda büyük ikramiyeyi kazandıran rakamlar merak ediliyor.

    Çekilişin hemen ardından Şans Topu sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açılıyor.

    Şans Topu'nda ikramiye kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler, sonuç sorgulama sayfasını araştırıyor.

    Peki 18 Mayıs 2022 Şans Topu kazandıran rakamlar hangileri? İşte 18 Mayıs 2022 Çarşamba şans topu çekilişi sonuçları...

    18 Mayıs 2022 Şans Topu sonuçları açıklandı mı?

    18 Mayıs 2022 Çarşamba tarihli Şans Topu çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve millipiyangoonline.com ve millipiyango TV Youtube kanalından canlı olarak aktarılacak.

    Yapılan çekiliş sonucu kazandıran şanslı numaralar açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

    Şans Topu bilet sorgulama ekranı


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