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    Şansınızı deneyin! Yılbaşı çiçeği kokina bakın neler getiriyor...

    Tezgahları süsleyen kokina çiçeği, yılbaşının simgesidir. Uğurlu olduğuna inanılan kokina nedir, ne anlama gelir ve bakımı nasıl yapılır? Dahası haberimizde...
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2022 - 15:26
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    Şansınızı deneyin! Yılbaşı çiçeği kokina bakın neler getiriyor...

    Yeni yıl telaşı, çiçek tezgahlarına da yansıdı.

    Yılbaşı ile adeta bütünleşen kokina, vazolarda yerini almaya başladı.

    Yolda yürürken mutlaka denk geleceğiniz yılbaşı çiçeği kokina, uğurlu olmasıyla popüler hale gelmiştir.

    Rumca'da "kırmızı" anlamına gelen kokina çiçeği neden alınır ve nasıl bakılır hakkındaki aramalar hız kazandı.

    Şansınızı deneyin! Yılbaşı çiçeği kokina bakın neler getiriyor... #1

    Şans, bereket, huzur...

    Kokina çiçeğinin evlere asılma sebebi, evlere huzur ve bereket getirmesidir.

    Yeni yılda tercih edilmesinin sebebi, bir sonraki yıla kadar bu çiçek çürümez veya bozulmazsa yeni bir ev alacağınıza bir işaret olarak kabul edilir.

    Şansınızı deneyin! Yılbaşı çiçeği kokina bakın neler getiriyor... #2

    Kokina bakımı

    Kokina çiçeği için ideal olan sıcaklık normal oda sıcaklığıdır. Çok sıcağı da çok soğuğu da sevmez. Bu şekilde çiçek rengini uzun süre boyunca solmadan koruyabilir.

    Diğer dikkat etmeniz gereken diğer nokta ise sulama. Kokina çiçeği suyu pek sevmez, bu nedenle aşırı olmamasına dikkat ederek haftada 1 ya da 2 defa sulamanızda fayda var.


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