İstanbul’a yakın tatil rotaları arasında yer alan Sapanca, dinlenmek, doğada vakit geçirmek, çocuklarla keyifli zaman geçirmek ve romantik bir tatil için ülkemizdeki en ideal seçeneklerden biri.

Sapanca Gezi Rehberi

Sapanca’da villa kiralamak çok tercih ediliyor. Çünkü Sakarya’nın en turistik noktalarından biri olan Sapanca’da yaz tatili de doğa tatili de çok popüler. Yazın havuzlu Sapanca villalarında güneşlenmek yüzmek deniz kenarına yapılan tatillere güzel bir alternatif sunarken kışın Sapanca’nın doğası hem çok romantik hem de çok dinlendirici bir tatil rotası haline geliyor. İstanbul’a yakın tatil rotaları arasında yer alan Sapanca, dinlenmek, doğada vakit geçirmek, çocuklarla keyifli zaman geçirmek ve romantik bir tatil yapmak ülkemizdeki en ideal seçeneklerden biri. Sapanca’da muhafazakar villa kiralama seçenekleri ile dinlenebilir ve keyifli vakit geçirebilirsiniz. Peki, Sapanca-İstanbul arası kaç km, Sapanca’da ne yapılır ve Sapanca kiralık muhafazakar villa fiyatları nasıl…

İstanbul Sapanca Arası Mesafe Ne Kadar?

Sapanca ziyaretleri daha çok İstanbul’dan yapılıyor. İstanbul’a en yakın tatil bölgelerinden biri olan Sapanca’ya İstanbul’un neresinden geldiğiniz önemli. Çünkü İstanbul hem çok büyük bir alana yayılıyor hem de trafik, her şeyi değiştirebiliyor. Trafiği hesaba katmadan ortalama olarak Sapanca İstanbul arası 2 saat sürüyor. İstanbul’un farklı bölgelerinden Sapanca’ya ulaşım için mesafeler şöyle:

Kadıköy- Sapanca arası 120 km

Eyüp- Sapanca arası 136 km

Bakırköy- Sapanca arası 150 km

Beylikdüzü- Sapanca arası 175 km

Kartal- Sapanca arası 100 km

Sapanca’da Ne Yapılır?

İstanbul’a yakın tatil bölgesi arayışında ilk akla gelen rotalardan biri olan Sapanca’da yapılacaklar listesi de epey uzun. Sapanca’da ne yenir ve Sapanca’da ne yapılır odağında bir kaç öneri verelim.

Sapanca Gölü kenarında kahvaltı

Sapanca’da göl kenarında kahvaltı yapmak çok keyifli. Ayrıca göl kenarında romantik akşam yemekleri ya da ailece keyifli sofralarda yenen yemekler de anılarda yer ediyor. Eşsiz göl manzarasına karşı keyifle yemek yemek, dinlenmek, bir fincan kahve içmek de bu güzel ilçede mutlaka deneyimlenmeli.

Sapanca Gölü kenarında yürüyüş

Göl kenarı boyunca yürüyüş yapmak da çok keyifli. Dilerseniz bisiklet de kiralayabilirsiniz.

Sapanca Gölü aktiviteleri

Sapanca Gölünde kano ile gezinti yapmak da çok seviliyor. Ayrıca akşam güneşin batışını izlemek, manzaraya karşı göl kenarında dinlenmek bölge halkının ve turistlerin en sevdikleri arasında.

Doğa yürüyüşü yapmak

Sapanca Gölü çevresi ormanlarla çevrili. Bu ormanlarda yürüyüş yapabilir, farklı bitki türleri ile karşılaşabilirsiniz. Bol bol eşsiz güzellikte fotoğraf da çekebilirsiniz.

Köy pazarlarına uğramak

Köy pazarlarındaki taze sebze ve meyveler ya da yöresel otlar ilginizi çekiyorsa Sapanca’nın köylerindeki pazarlara uğramanız öneriliyor. Çok sayıda özel ve lezzetli ürün alabilirsiniz.

Sapanca’da Ne Yenir?

Sapanca’da yemek konusunda oldukça zengin bir mutfak sunuluyor. En popüler Sapanca yemeklerinden biri de ıslama köfte. Kızarmış ekmek dilimleri üzerine ızgara köfte ve onun üstünde de domatesli ya da salçalı sosla servis ediliyor. Yanında yoğurt da ikram ediliyor. Bu yemeğin orjinali ise tavada kızaran ekmek dilimleri üzerine ızgara köfte koyduktan sonra sarımsaklı süzme yoğurt ekleyip üstüne de tereyağında kızdırılmış salçalı sos eklemek. Yanına acı ya da tatlı közlenmiş biber ve istenirse üstüne tekrar tavada kızdırılmış tereyağı şeklinde.

Sapanca’da Muhafazakar Villa Kiralama Fiyatları

Sapanca, Sakarya ilinin güzel bir ilçesi ve 2019 nüfus sayımına göre nüfusu 42.416. Ancak yaz mevsiminde İstanbul’dan akan turistlerle biraz daha kalabalık hale geliyor. Çok tercih edilen bir tatil lokasyonu olması nedeniyle otel, pansiyon, kiralık villa gibi farklı konaklama alternatiflerine de sahip. Sapanca kiralık muhafazakar villa seçenekleri konusunda da oldukça zengin alternatif sunuyor. Ormana nazır muhafazakar Sapanca villaları çok özel bir tatil alternatifi olabiliyor. Sapanca Gölü manzaralı kiralık muhafazakar villa seçenekleri de çok tutuluyor. Tatildekirala muhafazakar villa kiralama seçenekleri ile Sapanca’da müsait olan villaları inceleyebilirsiniz. Fiyatları karşılaştırabilir, uygun fiyat seçeneği için tatildekirala.com rehberliğine güvenebilirsiniz.

Sapanca Gölü Dinlendirir...

Dünyanın pek çok yerinde göller, yüzmek ve su sporları için çokça tercih ediliyor. Ülkemizde göl turizmi biraz geri planda kalıyor. Bu durumda üç tarafımızı çevreleyen denizlerin sunduğu eşsiz plajların ve koyların etkisi büyük. Yüzmek, güneşlenmek ya da su sporları yapmak için alternatifimiz çok olunca göller çevresinde turizm odaklı bir yaklaşım söz konusu olmamış. Ancak Sapanca Gölü, büyük bir istisna. Sunduğu muhteşem manzara ile çok dinlendirici hatta arındırıcı bir etkisi var. Bu etki İstanbul’a yakın konumuyla da birleşince Sapanca Gölü çevresinde tatil yapmak oldukça popüler hale gelmiş. Sapanca Gölü çevresi ormanlık arazi ile kaplı. Orman dokusu içinde endemik türler de var. Orman yürüyüşüne çıkıp doğadaki bu özel türleri keşfederek çocuklarınıza unutulmaz bir tatil keyfi yaşatabilirsiniz. Sapanca’da kiralık villa seçenekleri ile unutulmaz bir tatil planlayabilirsiniz.



