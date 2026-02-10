Sapanca Gölü nefes aldı: Su seviyesi 30 santim yükseldi

Sakarya’da son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, Sapanca Gölü’nün su seviyesine olumlu yansıdı. Alternatif su kaynaklarıyla desteklenen gölde seviye, 30 santimetrelik artışla 28,71 metreye ulaştı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin, yağışları etkin altyapı ağı sayesinde su kaynaklarına sorunsuz şekilde yönlendirdiği belirtildi.

TARİHİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAN GELEN YÜKSELİŞ

Açıklamada, göl seviyesinin kısa süre önce 28,41 metreyle tarihinin en düşük seviyelerinden birini gördüğü hatırlatılarak, alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığı ifade edildi. Son yükselişin, Sapanca Gölü havzası üzerindeki baskıyı belirgin biçimde azalttığı kaydedildi.

150 MİLYON METREKÜP SU KAZANIMI

Yetkililer, 30 santimetrelik yükselişin göle yaklaşık 150 milyon metreküp su kazandırdığını açıkladı. Bu miktarın, Sakarya’nın ortalama 3 aylık içme suyu ihtiyacına karşılık geldiği belirtildi.

YAĞIŞLAR SÜRECEK, TASARRUF ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki günlerde beklenen yağışların, göl seviyesine ek katkı sağlaması öngörülüyor. Açıklamada, alternatif kaynak çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği vurgulanırken, vatandaşlara da çağrıda bulunuldu:

Sapanca Gölü ve içme suyu kaynaklarımız bir miktar rahatlamış olsa da su tasarrufu hâlâ hayati önem taşıyor. Sapanca Gölü hepimizin; tasarrufu elden bırakmadan gölümüzü geleceğe birlikte taşımalıyız.