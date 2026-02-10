Sapanca Gölü nefes aldı: Su seviyesi 30 santim yükseldi

- Sapanca Gölü'nün su seviyesi, yağışlar ve alternatif su kaynakları sayesinde 30 santimetre artarak 28,71 metreye yükseldi.
- Bu artış, göle 150 milyon metreküp su kazandırarak Sakarya’nın 3 aylık içme suyu ihtiyacını karşıladı.
- Meteoroloji, önümüzdeki günlerde daha fazla yağış beklerken, yetkililer alternatif su kaynakları çalışmalarının devam edeceğini belirtti.
Sakarya’da son günlerde etkisini artıran sağanak yağışlar, Sapanca Gölü’nün su seviyesine olumlu yansıdı. Alternatif su kaynaklarıyla desteklenen gölde seviye, 30 santimetrelik artışla 28,71 metreye ulaştı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekiplerinin, yağışları etkin altyapı ağı sayesinde su kaynaklarına sorunsuz şekilde yönlendirdiği belirtildi.
TARİHİ DÜŞÜŞÜN ARDINDAN GELEN YÜKSELİŞ
Açıklamada, göl seviyesinin kısa süre önce 28,41 metreyle tarihinin en düşük seviyelerinden birini gördüğü hatırlatılarak, alınan önlemlerin sonuç vermeye başladığı ifade edildi. Son yükselişin, Sapanca Gölü havzası üzerindeki baskıyı belirgin biçimde azalttığı kaydedildi.
150 MİLYON METREKÜP SU KAZANIMI
Yetkililer, 30 santimetrelik yükselişin göle yaklaşık 150 milyon metreküp su kazandırdığını açıkladı. Bu miktarın, Sakarya’nın ortalama 3 aylık içme suyu ihtiyacına karşılık geldiği belirtildi.
YAĞIŞLAR SÜRECEK, TASARRUF ÇAĞRISI DEVAM EDİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre önümüzdeki günlerde beklenen yağışların, göl seviyesine ek katkı sağlaması öngörülüyor. Açıklamada, alternatif kaynak çalışmalarının aralıksız sürdürüleceği vurgulanırken, vatandaşlara da çağrıda bulunuldu:
Sapanca Gölü ve içme suyu kaynaklarımız bir miktar rahatlamış olsa da su tasarrufu hâlâ hayati önem taşıyor. Sapanca Gölü hepimizin; tasarrufu elden bırakmadan gölümüzü geleceğe birlikte taşımalıyız.