Sapanca Gölü'nde su seviyesi yükseldi Sakarya ile Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Sapanca Gölü’nde karların erimeye başlaması ile su seviyesi, 10 günde 26 santimetre artarak 31.37 metreye ulaştı.

Türkiye'de beklenen yağışlar etkisini gösterdi.

Birçok kentte kuruma noktasına gelen göl ve barajlar korkutan boyutlara gelmişti.

Son bir haftadır yurtta etkisini gösteren yağışlar barajların seviyesini yükseltti.

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (SASKİ) tarafından korunan ve sürekli olarak izlenen Sapanca Gölü’nden sevindiren haber geldi.

Sapanca Gölü'nde su seviyesi 26 santimetre yükseldi

Son dönemde yağışların azalması sebebiyle seviye olarak düşüş gözlenen gölde, 10 Mart'tan itibaren kentin özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve sağanak yağışla birlikte su seviyesi 10 günde 31.11'den 26 santimetre yükselerek 31.37 metreye ulaştı.

"İçme suyu konusunda hiçbir problem yok"

Göl seviyesinin ideal noktaya ulaştığını belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, "Son 10 gün gerçekten bereketli geçti. Allah'a şükürler olsun bize karla, yağmurla geçen günler nasip etti. Zirve noktalarda kuvvetli bir kar sistemi mevcuttu. Yaptığımız ölçümlerde kısa sürede 25 santimetrelik bir artış kaydettik. Göl seviyesi şu an riskli noktaların çok üzerinde hamdolsun. İçme suyu konusunda hiçbir problem yok. Ölçümlere, denetimlere devam ediyoruz. Şu an risk görmüyoruz" dedi.