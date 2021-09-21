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Saray mutfağından gelen lezzet: Leblebi helvası tarifi...

Saray mutfağından gelen lezzet: Leblebi helvası tarifi...

MasterChef yarışmasında yapılan yemekler dikkati çekerken, bugün yapılan leblebi helvasının tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Leblebi helvası nasıl yapılır? İşte leblebi helvası tarifi...