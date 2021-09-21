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- Saray mutfağından gelen lezzet: Leblebi helvası tarifi...
Saray mutfağından gelen lezzet: Leblebi helvası tarifi...
MasterChef yarışmasında yapılan yemekler dikkati çekerken, bugün yapılan leblebi helvasının tarifi araştırılmaya başlandı. Peki, Leblebi helvası nasıl yapılır? İşte leblebi helvası tarifi...
- Haber Merkezi
- 21.09.2021 - 22:09
- Güncelleme : 21.09.2021 - 22:10
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında, bu akşam konsept saray mutfağı oldu.
Yarışmacılar elemeye kalmamak için kıran kırana bir mücadele sergilerken, seyirciler ise yapılan yemekleri araştırmaya başladı.
Keyifli anların yaşandığı MasterChef'te denenen leblebi helvasının tarifini araştıranlar, Leblebi helvası nasıl yapılır? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Leblebi helvası nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte ayrıntılar..
LEBLEBİ HELVASI NASIL YAPILIR?
MALZEMELER
- 1 su bardağı tepeleme leblebi tozu
- 100 gram tereyağı
- 1 su bardağı toz şeker
- 1,5 su bardağı süt
- Üzerine koymak için: Toz tarçın
LEBLEBİ HELVASI YAPILIŞI
- Tereyağını derin bir tavanın içinde eritin ve eriyen yağın içine leblebi tozunu ilave edin. Ardından ağır ateşte kavurmaya başlayın.
- Leblebi tozu hafif kavrulduktan sonra, üzerine toz şekeri ve sütü ilave edin.
- Malzemenin hepsi toparlandıktan sonra, helvanın 3-4 dakika kadar pişmesini sağlayın. Daha sonra ocağın altını kapatın.
- Leblebi helvasını kalıpla ya da elinizle sıkarak şekillendirin.
- Helvayı şekillendirirken, elinizi yakmayacak kadar ılınmasını bekleyin.