Saray Mutfağı’ndan sofralarınıza: Soğanlı Yumurta

34. Osmanlı Padişahı Abdülhamid Han’ın sofrasından eksik etmediği soğanlı yumurta, şifalı lezzetiyle sahur sofralarınıza konuk oluyor.

Saray Mutfağı’nda soğanlı yumurtanın yeri çok farklıydı. Her yıl Ramazan’ın on beşinde geleneksel “Hırka-ı Saadet” i ziyaret eden padişah, o gün iftarını da burada Topkapı Sarayı’nda açardı. Eğer sunulan yemeklerden soğanlı yumurtayı beğenirse, bunu hazırlayan Enderun efendisini kendisine kilercibaşı seçerdi. Kilercibaşı, sarayın kilerinden sorumlu kişiydi. Ama hepsinden önemlisi, padişaha yemeklerin onun tarafından sunulmasıydı. Becerikli bir Enderun efendisinin, kilercibaşılık gibi bu denli hassas ve önemli göreve getirilerek ödüllendirilmesine yol açan ünlü yemeğin hazırlanması doğrusu biraz zahmetliydi. İşte, padişahlara layık o tarif;

Soğanlı Yumurta Tarifi VİDEO

SOĞANLI YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

- 2 adet soğan

- 4 adet yumurta

- 2 yemek kaşığı tereyağı

- 1 tatlı kaşığı sirke

- ½ tatlı kaşığı tuz

- ¼ tatlı kaşığı karabiber

- ½ tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı

Tereyağını tavaya alıp eritin. Soğanları piyazlık doğrayın ve tavaya ilave edin. Orta ateşte sürekli karıştırarak soğanların karamelize olmasını sağlayın ve yakmamaya özen gösterin. Soğan artık karamelize olduysa sirkeyi ilave edin ve bir iki çevirin.

Yumurtaları soğanların üzerine kırın. Tuz, karabiber ayarını yapıp kapağını kapatın. Unutmayın sarılar katılacak, beyazlar hafif sulu kalacak. İstenilen kıvama gelen yumurtayı tabağa alın ve üzerine tarçın serperek sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...