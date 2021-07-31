Sarayburnu Sahili, sıcaktan bunalıp denize girenlerle doldu

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar Sarayburnu Sahili'ni doldururken, oluşan kalabalık havadan görüntülendi.

İstanbul'da hava sıcaklığı 35 dereceye kadar çıkarken, sıcak havadan bunalanlar ve hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyenler Sarayburnu Sahil'e geldi.

Sahile gelenler denize girip yüzerken, sahilde yoğunluk olduğu görüldü.

Vatandaşlar yanlarında getirdikleri yemekleri yedi. Sahile gelenler Sarayburnu Sahili estiği ve Boğaz suyunun serin olduğu için tercih ettiğini söyledi.

"TATİL YERLERİNE GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN BURALARA KAÇTIK"

Denizde yüzmeye gelenlerden Burhanettin Efendigil, "Arada bir kaçıp geliyoruz buraya. Havada sıcak surlar serin. Tatil yerlerine gidemediğimiz için buralara kaçtık. Kalabalıkta burası insanlar yakın diye geliyor." diye konuştu.

Seyfi Şahin de, "Her gün gelirim burası esiyor. Akıntıda var suda serin. Saat 11'den beri buradayım 6-7 gibi giderim. Her zaman kalabalık olur burası." dedi.

Sarayburnu Sahil'deki yoğunluk havadan da görüntülendi.





































