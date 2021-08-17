Sarı-kırmızılı ekibin karar günü! Kerem-Marcao krizi nasıl sonuçlanacak?

Galatasaray'da takım arkadaşına saldıran Marcao hakkında bugün karar verilmesi bekleniliyor. Bunun akabinde,"Kerem-Marcao krizi nasıl sonuçlanacak?" sorusu gündeme getirildi.

Süper Lig'in ilk hafta maçları oynanan mücadeleler ile nefes kesti. 2021-2022 sezonu oldukça hızlı başladı, maçlarda goller peş peşe geldi.

Futbolseverler maçlarda sadece gol resitali izlemek isterken, bazı istenmeyen olaylar oldu.

Dün oynanan Galatasaray-Giresunspor maçında Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı.

Aktürkoğlu'na yumruk atan Marcao, kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dün maçın ardından Fatih Terim, "Marcao ve Kerem olayı çok alışılagelmiş bir hadise değil. Hepimiz soyunma odasında, sahanın içerisinde her türlü münakaşayı ederiz.

Hatta zaman zaman birbirimize saldırma noktasına geliriz, yumruk yumruğa bile kavga edilir. Ama ben sahada ilk defa görüyorum kendi arkadaşıyla böyle bir pozisyonu. Henüz ne olduğunu anlamış değiliz." açıklamasını yaptı.

Bunun akabinde, Kerem-Marcao krizi nasıl sonuçlanacak? sorusu gündeme getirildi.

Peki, Kerem-Marcao krizi nasıl sonuçlanacak?

KEREM-MARCAO KRİZİ NASIL SONUÇLANACAK?

Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Köksal Ünlü, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Teknik heyet kapsamlı bir rapor hazırlıyor. İdari bir durum var. Kamuoyu müsterih olsun, yapılan işle ilgili bir ceza olacak. Teknik heyetin bize bir rapor vermesini istedik.

Birkaç saat içinde rapor bize ulaşır, kamuoyuna kararımızı sunarız. Karar %99 bugün açıklanacak.

Birikim olabilir, adrenalin olabilir ama olmaması gereken bir durum. Bugün içinde büyük olasılıkla karar verilir." açıklamasında bulundu.