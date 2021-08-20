- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Özel Haber
- 20.08.2021 - 17:13
- Güncelleme : 20.08.2021 - 17:27
Fenerbahçe yeni sezonu Vitor Pereira yönetimiyle açtı ve ilk hafta Adana Demirspor karşısında kazanmayı başardı.
2. Pereira dönemini yaşayan sarı-lacivertli ekip, Antalya karşısında galibiyet elde etmek istiyor.
Kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, yeni transferlerden Kim Min Jae ise kadroda olacak.
Maçı kaçırmak istemeyen iki takımın taraftarları "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Bu karşılaşma BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.
Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler olacak.
Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.