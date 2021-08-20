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    Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe bu hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Özel Haber
    • 20.08.2021 - 17:13
    • Güncelleme : 20.08.2021 - 17:27
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    Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fenerbahçe yeni sezonu Vitor Pereira yönetimiyle açtı ve ilk hafta Adana Demirspor karşısında kazanmayı başardı.

    2. Pereira dönemini yaşayan sarı-lacivertli ekip, Antalya karşısında galibiyet elde etmek istiyor.

    Kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, yeni transferlerden Kim Min Jae ise kadroda olacak.

    Maçı kaçırmak istemeyen iki takımın taraftarları "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

    Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Bu karşılaşma BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

    Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

    Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler olacak.

    Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.

    Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #2

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