Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sarı-lacivertliler galibiyet peşinde! Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe bu hafta sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak. Maçı izlemek isteyen futbolseverler ise "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.

Fenerbahçe yeni sezonu Vitor Pereira yönetimiyle açtı ve ilk hafta Adana Demirspor karşısında kazanmayı başardı.

2. Pereira dönemini yaşayan sarı-lacivertli ekip, Antalya karşısında galibiyet elde etmek istiyor.

Kendi sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de, yeni transferlerden Kim Min Jae ise kadroda olacak.

Maçı kaçırmak istemeyen iki takımın taraftarları "Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu araştırıyor.

Peki, Fenerbahçe - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

22 Ağustos 2021 Pazar günü oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Bu mücadele İstanbul'da Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Bu karşılaşma BeıN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak.

Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi Halil Umut Meler olacak.

Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak.