Sarıkamış Kayak Merkezi doldu! Tatilciler karın keyfini sürüyor Türkiye'nin gözde kış merkezlerinden olan Sarıkamış, kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Özellikle yılbaşının yaklaşmasıyla beraber, bölgedeki otellerin doluluk oranı da arttı.

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İHA

Sarıkamış Kayak Merkezi, her yıl olduğu gibi bu yıl yine misafirlerini ağırlamaya başladı.

Sarıçam ormanları, kristal karı ve uzun kayak pistleriyle kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı merkezde, kayak severler pistlerde kayak, snowboard ve kızak keyfinin tadını çıkarıyor.

Yılbaşı öncesi talep arttı

Kayak merkezinde toplam uzunlukları 25 kilometreyi bulan 9 slalom, bir snowboard pisti ile saatte bin 200 kişi taşıma kapasiteli 4 telesiyej hizmet veriyor.

Yılbaşından önce Sarıkamış'a gitmek isteyenler, şimdiden rezervasyonlarını yaptırmaya başladı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)