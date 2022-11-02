Her mevsim ziyaretçi akınına uğrayan Sarıkamış, sonbahar renkleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakıyor. Doğaseverler yürüyüş yaparken, fotoğrafçılar da renk cümbüşünü kadrajlarına yansıtıyor.

Yurt genelinde sonbahar renkleri hakim olmaya başladı.

Sararan yapraklar kartpostallık görüntüler oluştu.

Vatandaşları mest eden renkler Kars'ın Sarıkamış ilçesinde de kendini gösterdi.

Fotoğraf sanatçıları mest oldu

İlçedeki 2 bin 500 rakımlı Keklik Vadisi, Acısu ve Mescitli bölgesindeki ormanlık alanlarda sarı, yeşil ve kızıl tonları bir arada görüldü.

AA'nın aktarımına göre; ormanlık alanda yürüyüş yapan doğaseverler ile fotoğraf sanatçıları kavak, kuşburnu ve kayın ağaçlarını kadrajlarına yansıttı.

"Renklerin değişimi bizi cezbediyor"

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, Sarıkamış'ın her mevsim farklı güzelliklere sahne olduğunu söyledi.

Sonbaharda fotoğraf çekmekten büyük keyif aldığını ifade eden Koçaş, "Biz her mevsim doğadayız. Arkadaşlarla fotoğraf çekiyoruz. Sonbaharın ayrı bir güzelliği oluyor. Renklerin değişimi bizi cezbediyor. Işık koşulları da gayet güzel. Acısu ve Keklik Deresi'nde fotoğraf çektik." dedi.

Sarıkamış ormanlarındaki sonbahar renkleri mest etti VİDEO



Yürüyüş yaptılar

Doğasever Şenay Vanlı ise arkadaşlarıyla sonbahar renklerine bürünen ormanda yürüyüş yaptıklarını anlattı.