Sarıkamış'ta ayılar şehre indi

Sarıkamış’ta kış uykusundan uyanan anne ve yavru bozayılar cadde ve sokaklarda yiyecek aradı. Anne ve 3 yavru ayı kameralara yansıdı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde bulunan Sarıçam ormanlarında kış uykusundan uyanan bozayılar soluğu ilçe merkezinde aldı.

Uzun süre kış uykusunda olduğu için aç kalan anne ayı ve yavruları, ilçe merkezine kadar gelerek çöp konteynerinde yiyecek aradı.

"AYILAR SÜREKLİ KARŞIMIZ ÇIKIYOR"

Ayıların kış uykusundan uyandığını ifade eden Ahmet Cengiz, “Ayılar kış uykusundan uyandı artık, ayılar annesiyle beraber ilçe merkezine kadar indi. Bu bizi tedirgin ediyor ama alıştık, ayılar sevimli, çok tatlı oluyorlar. Değiş hoş bir havca katıyor memleketimize, ayılarla karşılaşıyoruz. Ayılar karşımıza çıkıyor sürekli, artık onlarda bizim gibi oldu.” dedi.

KONTEYNERİ DEVİRDİLER

Sarıkamış TOKİ Lojmanlarına kadar gelen bozayılar, buradaki çöp konteynerini devirerek yiyecek aradı.

Bulduğu yiyecekleri yavrularıyla paylaşan anne ayı, daha sonra bölgeden uzaklaştı. O anlar anbean kameralarca kaydedildi.

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