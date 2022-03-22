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    Sarıkamış’ta boz ayı ilçe merkezine indi

    İlçe merkezindeki bir otelin bahçesine inen boz ayının şakın bakışları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 22.03.2022 - 10:29
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    Sarıkamış’ta boz ayı ilçe merkezine indi

    Kars’ın Sarıkamış ilçesinde yoğun geçen kışa rağmen boz ayılar kış uykusundan erken uyandı.

    Kış uykusundan uyanan ayılar, soluğu ilçe merkezinde aldı.

    OTEL BAHÇESİNDE GÖRÜNTÜLENDİ

    Yiyecek arayan boz ayılar, Cıbıltepe Kayak Merkezi’nde bulunan bir otelin önüne geldi.

    Burada otelin girişinde bulunan kayakçı insan  heykelinin yanına gelen ayı, bir süre şaşırdı.

    Daha sonra insan maketinin yanına çıkan ayı, adeta kendisini o an cep telefonuyla kaydeden vatandaşa poz verdi.

    Kars'ta yerleşim yerine inen boz ayı VİDEO

    ÇÖPLERLE KARNINI DOYURUP GİTTİ

    Daha sonra insan maketinin yanından ayrılan boz ayı çöp konteynerlerinde yiyecek aradı.

    Karnını doyuran boz ayı daha sonra bölgeden ayrılarak ormanlık alanı gitti.

    Sarıkamış’ta boz ayı ilçe merkezine indi #1

    Sarıkamış’ta boz ayı ilçe merkezine indi #2

    Sarıkamış’ta boz ayı ilçe merkezine indi #3


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