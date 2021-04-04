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    Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı

    Ormanlık alandaki inlerinde yattıkları kış uykusundan uyanan ayılar yiyecek arayışına girerken, drone ile havadan görüntülendi.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 11:21
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 11:46
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    Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı

    Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki ormanlarda kış uykusuna yatan ayılar, mart ayının sonlarına doğru havanın ısınmaya başlamasıyla birlikte teker teker uyanmaya başladı.

    Bir kış boyu kaldıkları inlerinden yavruları ile birlikte çıkan ayılar, Sarıkamış çöplüğüne doğru gruplar halinde yiyecek aramaya çıktı.

    Ayılar, geliş gidiş güzergahındaki çam ağaçlarına sürtünerek koku bırakırken, yavruları ise birbirleriyle oynadı.

    DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİLER

    Yavrular, ilçe çöplüğüne yakın alandaki dereden su içti. Bu sırada yavrularının suya düştüğünü gören ayılar, yanlarına geldi. Ayılar, drone kameralarıyla görüntülendi.

    Sarıkamış'ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı ViDEO

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #1

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #2

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #3

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #4

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #5

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #6

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #7

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #8

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #9

    Sarıkamış ta kış uykusundan uyanan ayılar, yiyecek aradı #10

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