“Hayatta Her Şey Var” programına konuk olarak katılan Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan, sarışın kadın takıntılı erkekler için “baklava yedirin” tavsiyesi verdi, Nur Viral şoke oldu.

Nur Viral’in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programında ilginç anlar yaşandı.

Canlı yayına Suzan adlı kadın, eşiyle uyumuna bakılmasını istedi.

TAVSİYESİ VİRAL OLDU

Programa konuk olarak katılan Enerji ve İsim Analisti Önder Özcan da kadının eşi ile olan uyumuna baktı ve kocasının ‘sarışın kadınlara takıntılı olduğunu’ söyledi.

Özcan’ın kadına verdiği tavsiyeler ise Nur Viral’i adeta şoke etti.

“DÜZENLİ ŞEKİLDE BAKLAVA YEDİRİN”

“Eşinizin erken yaşlarda sarışın kadın takıntısı olmuş.” diyen Özcan, şöyle devam etti:

“Bunu takıntı haline getirdiği için kendisini bazı durumlarda geriye doğru çekiyor. Siz bunu aşmak için eşinize düzenli bir şekilde baklava yedireceksiniz. Ama baklavaya İhlas Suresi’ni okuyacaksınız.”

Sarışın kadın takıntılı erkekler için verilen tavsiye Nur Viral'i şaşkına çevirdi VİDEO

“HOCAM NE ALAKASI VAR?”

Bunun üzerine Nur Viral, “Hocam baklava ile ne alakası var?” diye sordu.

Özcan ise “Burada önemli olan İhlas Suresi… Baklavanın da bir etkisi var. Baklava o enerjiyi oluşturacak. Ve takıntısını aşacak. Belki kendisi bile bilmiyor. Belki platonik bir aşk yaşamış. Bu bilinçaltına etki yaptığı için geri durum yaşatıyor.” cevabını verdi.