Sarıyer'de vatandaşlar derenin yaydığı kokudan şikayetçi

İstinye Deresi'nin yaydığı kötü koku, vatandaşları ve esnafı rahatsız ediyor. Yağmurlu havaların etkin olmasıyla kokunun baskın olmasından korkan mahalleli yetkililere seslendi.

İstanbul'da Sarıyer Caddesi'nden başlayarak sahile kadar devam eden İstinye Deresi'nin yaydığı koku ile dere yatağı ve koyda biriken atıklar, çevrede rahatsız edici bir koku oluşturuyor.

Mahalle sakinleri ve esnaf, yetkililere iletmelerine rağmen derenin temizlenmemesinden şikayetçi.

"SİVRİSİNEKTEN UYUYAMIYORUZ"

Derenin bulunduğu caddede kirlilik nedeniyle sivrisineklerin de arttığını belirten iş yeri olan esnaf Necmi Yegen,"İstinye Deresinden yayılan kokudan ve sivrisinekten durulmuyor. Dere temizlenmiyor. Gelen bütün yağmur suları, kanaldaki pislik içinde kalıyor. Bu da kokuya neden oluyor. Normalde temizlenmesi lazımdı, hem koku yapmaması için hem de sivrisineklerin çoğalmaması için. Evde sivrisinekten uyuyamıyoruz. Pencereleri açamıyoruz." dedi.

"ESNAF OLARAK ÇOK MAĞDURUZ"

İstinye'de esnaf olan Emine Fil de yağışlı havalarda kokunun daha da arttığını belirterek, "Dereden çıkan koku nedeniyle artık nefes alamıyoruz. Bir an önce bunun temizlenmesini istiyoruz. Çok rahatsızız, esnaf olarak çok mağduruz. Bunun bir çaresi bulunulmalı." diye konuştu.

"YAĞMURLARDA SU BASIYOR"

Evi dereye yakın olan Necmi Dereli ise "Dere olduğu gibi kokuyor. Özellikle yağmurlarda su basıyor. Gelip kanalları açmaları lazım. Daha önce böyle bir şey yoktu. Benim birinci katımdan dere geçiyor. Tamamen tıkalı." ifadelerini kullandı.