Şarjlara dikkat! Güneş fırtınası saat kaçta, Türkiye'den görülecek mi?

48 saat içinde gerçekleşmesi beklenen Güneş Fırtınası, endişe yarattı. Peki Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta? Güneş fırtınası etkileri neler olacak?

Bilim insanlarından milyonları korkutan "Güneş fırtınası" uyarısı geldi.

Güneş'ten yayılan çok miktarda plazmanın bugün Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

NASA verilerini inceleyen uzmanlar Güneş fırtınasının zararları konusunda çeşitli uyarılarda da bulundu.

Pandemi, yangın, sel, deprem derken bir de Güneş fırtınası haberini alan vatandaşlar, panikledi.

Jeomanyetik fırtına ya da bilenen ismiyle Güneş fırtınası, Güneş'teki olağan dışı patlamaların etkisiyle yüklü parçacıkların uzaya yayılması olarak biliniyor.

Peki Güneş fırtınası saat kaçta gerçekleşecek? Güneş fırtınası nedir, etkileri neler olacak? İşte Güneş fırtınasına dair uyarılar...

Güneş fırtınası ne zaman, saat kaçta?

Uzay hava fizikçisi olan Tamitha Skov Twitter üzerinden açıklamasını yaptı. Yaptığı açıklamasında fırtınanın yoğunlaşacağını beklediğini ifade ederek, 14 Nisan'da dünyaya çarpacağını iddia etti.

Skov, yaptığı açıklamasında, "Gelen Güneş fırtınası, 14-15 Nisan'da Kuzey Işıkları'nı orta enlemlere getirebilir. G2 düzeyindeki koşullara ulaşma şansı, yüksek enlemlerde %80 ve orta enlemlerde %20'dir. Radyo kesintisi riski düşük olmaya devam ediyor ancak amatör radio operatörleri ve GPS kullanıcıları gece kesintiye uğrayabilir" ifadesini kullandı.

Güneş Fırtınası'nın Türkiye'ye ulaştığı saatlerde 15 Nisan 2022'nin sabah saatleri yaşanıyor olacak.

Güneş fırtınası etkileri

Güneş fırtınaları nedeniyle, Dünya'nın dış atmosferi ısınabilir ve uyduları doğrudan etkileyebilir.

Söz konusu fırtına nedeniyle uydularda oluşacak ısınmadan dolayı GPS, cep telefonu ve uydu, TV sinyallerinde parazitlenmeler yaşanabilir.

Uzmanlar, şiddetli bir fırtınanın Dünya'daki elektrik ve iletişim ağlarını bile çökertebileceğini kaydediyor. Ancak Dünya'ya yaklaşmakta olan Güneş fırtınası orta derecede bir kuvvete sahip. Bu nedenle cihazların fazla etkilenmesi beklenmiyor.