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Şarkılara konu olan lezzet: Kıymalı tirit tarifi
Gelinim Mutfakta yarışmasının sezon finaline doğru yaklaşılırken haftanın ilk yemeği kıymalı tirit oldu. Peki kıymalı tirit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte tarifi...
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 14:31
Gelinim Mutfakta, 7 Haziran 2021 Pazartesi günü kıymalı tirit tarifiyle ekranlara geliyor.
Yeni haftada 4 gelin final haftasına başlıyor. 4 hafta sürecek final maratonunda kazanan 20 bileziğin sahibi olacak.
Yeni bölümde gelinler tezgah başında maharetlerini sergileyen gelinler kıymalı tirit tarifini yapacak. Tarifi denemek isteyen seyirciler şarkılara konu olan tirit tarifini araştırıyor.
Kıymalı tirit nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Kıymalı Tirit tarifi..
KIYMALI TİRİT MALZEMELERİ
- 400 gram kıyma
- 1 adet soğan
- 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 yemek kaşığı salça
- 2 adet pide (bayat ekmek)
- 1 tutam maydanoz
- Tuz
- Karabiber
- Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber
- 1 su bardağı yoğurt
- 3-4 diş sarımsak (isteğe bağlı)
- 1-1,5 su bardağı et suyu veya sıcak su
- Kemik suyu
KIYMALI TİRİT TARİFİ
- Ocağa aldığımız tavaya sıvı yağı koyup, ardından ince ince doğradığımız soğanları ekliyoruz.
- Daha sonra kıymamızı ekleyip, tahta kaşık ile bastırarak rengi dönmeye başlayana kadar kavuruyoruz.
- Ardından da salçayı ilave edip, kavurmaya devam ediyoruz.
- Son olarak baharatları da katıp, et suyunu ilave ediyoruz ve 15-20 dakika pişiriyoruz.
- Bu sırada bayat ekmekleri veya pideleri küp küp kesip, pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsisine koyalım ve 180-190°C fırında ekmekler ısınıp kıtırlaşana kadar kızartalım. Ben burada daha erken kızarması için fırının derecesini 230°C’ye çıkardım, dilerseniz siz de bu şekilde yapabilirsiniz.
- Kızaran ekmekleri servis tabağına ya da borcama döküyoruz.
- Ekmeklerin ıslanması için, daha öncesinden dondurucuya kaldırdığım kemik suyunu çıkartıp ısıtıyorum.
- Kaynama noktasına kadar ısıttığım kemik suyunu, sıcak sıcak pidelerin üstüne döküyoruz.
- Daha sonra, yoğurdu tuz ile güzelce çırpıyoruz ve ekmeklerin üstüne döküyoruz.
- Son olarak, kıymamızı da yoğurdun üzerine döküyoruz ve maydanoz serpiştiriyoruz.
- Afiyet olsun...