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    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

    Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı, yaşanan kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi. Geçtiğimiz yıllarda havzasından taşan Sason Çayı, son görüntüsü ile çevredekileri tedirgin etti.
    • İHA
    • 07.08.2021 - 14:37
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    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya

    Batman'ın Sason ilçesinde yer alan ve Batman Barajı'nı besleyen Sason Çayı, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya.

    Her yıl ilkbaharda coşan Sason Çayı, bu yıl kuruma noktasına geldi. Sason Çayı'nın son hali etrafındaki ekili alanlara zarar vermeye başladı.  Bölgedeki durum ise vatandaşları korkuttu.

    BATMAN ÇAYI'NI BESLEYEN ANA ARTERLERİN BAŞINDA GELİYOR

    Her yıl ilkbaharda 2 bin 973 metre yükseklikteki Mereto Dağı'ndaki karların erimesiyle oluşan su ile beslenen Sason Çayı, Batman'daki baraja kadar akarak barajı besleyen ana arterlerin başında geliyordu.

    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya #1

    "HAYVANLARIN SU İHTİYACINI KARŞILAMAYIZ"

    Çay suyunun azalması, çevre köylerde yaşayan vatandaşları endişelendirmeye başladı.

    Çay çevresinde yaşayan köylüler aşırı sıcaklar nedeniyle çayın kuruma tehlikesi geçirdiğini ve çayın kuruması halinde tarlaların susuz kalacağını, hayvanlarının su ihtiyacının karşılanamayacağından endişelendiklerini kaydetti.

    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya VİDEO

    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya #2

    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya #3

    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya #4

    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya #5

    Sason Çayı kuruma tehlikesi ile karşı karşıya #6

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