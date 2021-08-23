Satıh ne demektir? Sathı müdafaa nedir? İşte anlamı...

Satıh kelimesinin anlamı, vatandaşlar tarafından merak edilenler arasında yer alıyor. Peki satıh ne demek? Sathı müdafaa nedir? İşte TDK satıh kelimesinin anlamı...

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü kutlanırken, akıllarda yerini koruyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği "Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır.'' cümledeki "satıh" kelimesi merak konusu oldu.

Vatandaşlar, satıh kelimesinin anlamını arama motorlarında araştırıyor.

Peki, Satıh ne demek? Satıh kelimesinin anlamı nedir? İşte detaylar...

SATIH NE DEMEK?

Satıh kelimesi mecazen, bir konunun sadece ilk bakışta fark edilen, yüzeyde kalan, önemsiz kısmı demektir. İç yüzü ile satıh kelimeleri zıt anlamlıdır.

SATHI MÜDAAFA NEDİR?

Askeri alanda sıklıkla kullanılan sathı müdafaa, bir ülkenin tek çizgi halinde değil bölgesel olarak savunulması anlamına gelir.

Örneğin bir ülkenin sadece sınırlarının korunması hattı müdafaadır. Askeri birliklerin ülke genelinde konuşlandırılması ise sathı müdafaaya örnek olarak gösterilebilir.



Sathı müdafaa daha fazla askerle daha geniş bir bölgede yapılır.

TDK SATIH ANLAMI

Satıh kelimesi dilimizde sıklıkla karşımıza çıkan sözcükler arasındadır.

Satıh, Arapça dilinden Türkçe'mize geçmiştir.

TDK’ye göre satıh kelimesi ise şu anlama gelmektedir:

- Yüzey

- Görünen bölüm