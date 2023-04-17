Satışa çıkarılan Kuran-ı Kerim’in fiyatını duyanlar şok geçirdi! 'Asırlık' diyerek servet istediler.. Bir internet sitesinde satışa sunulan Kuran-ı Kerim'in fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı. Asırlık olduğu iddia edilen Kuran'ı Kerim'in fiyatı büyük şaşkınlık yaratıyor.

Bir internet sitesinden satışa çıkarılan Kuran-ı Kerim'in fiyatı sosyal medyada gündeme oturdu.

Yüksek fiyatı ile dikkat çeken ilanı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Son dönemde oldukça artan ve tarihi eser niteliği taşıdığı iddia edilen Kuran-ı Kerimler 'asırlık' ve 'dededen kalma' şeklindeki notlar ile satışa çıkarılıyor.

Sosyal medyada gündeme oturan ilandaki fiyatı görenler büyük bir şok yaşıyor.

Fiyatı dudak uçuklattı

Bir internet sitesinde yer ilanda 'Asırlık el yazması Kuran ve dua kitabı' notuyla satışa sunulan Kuran-ı Kerim için tam 9.600.000 TL fiyat biçildi.

İlanın açıklamasında yer alan "1 asırdan fazla tarihi vardır içinde dualar ve çeşitli nasihat hikayeler yazılıdır. Anadolu yazmasıdır aile yadigarı Osmanlı zamanından kalmadır" ifadeleri dikkat çekti.

Kuran-ı Kerim'in satılıp satılamayacağı merak edilirken sosyal medya bu ilanı konuşmaya devam ediyor.

Uzmanlar ise bu tarz yüksek fiyatlı eserlerin satışında vatandaşları dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıyor.