Savaş sonrası gelen Rus turist sayısı, pandemili 2 yıllı geçti

Antalya'ya gelen Rus turist sayısı bir haftada 100 bini geçerken, Rusya-Ukrayna savaşına rağmen Rusya'dan, pandeminin yaşandığı son iki yıla göre daha çok turist Türkiye'ye geldi.

Koronavirüs salgınından sonra bu sezonda hareketlilik beklenen turizm sektöründe, Rusya-Ukrayna savaşı moralleri bozdu.

Fakat söz konusu savaş, korkulanın aksine beklentileri tamamen ortadan kaldırmadı.

Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, turizm sektöründeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye için 2022 yılında ortaya koyduğu '42 milyon turist, 35 milyar dolar gelir' hedefini hatırlatan Yavuz, Bakan Ersoy'un bu tahmininin oldukça gerçekçi bir öngörü olduğunu kaydetti.

Yavuz, son 10 yılın verileriyle birlikte hazırladığı rapora göre, Antalya için bu yıl 10 milyon 920 bin turist hedefi ortaya koydu.

"Pandemiden çıkıp savaşın etkisine girdik"

Bu yıl için turizm sektöründeki en önemli olayın Rusya- Ukrayna krizi olduğuna dikkat çeken Yavuz, Ocak-Mayıs arasındaki 5 aylık dönemde Rusya'dan gelen turist sayısının 376 bin olduğunu belirterek, "Son iki yıldır yaşanan pandemi döneminde 2020'nin aynı döneminde 145 bin, 2021'in aynı döneminde 300 bin Rus turist Antalya'ya gelmişti. Pandemi öncesi 2019'un aynı döneminde ise 1 milyon 250 bindi.





"Rusya'dan son iki yıla göre artış var"

Antalya turizmi, son iki yıldır yaşanan pandeminin etkisinden çıkıp, savaşın etkisine girmiş oldu. Yine de bu yıl Rusya'dan son iki yıla göre artış var. Ama savaş olmasaydı; 2019 rakamlarını rahatlıkla yakalayabilirdik." dedi.

"Tek destinasyon olan Antalya"

DHA'nın haberine göre; Rusya'dan mayıs ayında günlük ortalama 25 civarında uçuş yapıldığını aktaran Yavuz, "Yasaklar kalktığı sırada savaş başladı. Turist, hala maske ile seyahat ettiği sırada savaş nedeniyle getirilen yaptırımlardan dolayı engellerle karşılaştı. Mayıs ayına doğru savaşın sıcaklığı kaybolup, gündemden çıkmasıyla turizm hareketliliği eski günlerine yöneldi. Hem Avrupalı hem Rus tatilci alabilen tek destinasyon olan Antalya." diye konuştu.

"Rus turist bir haftada 100 bini aştı"

Yavuz, haziran ayının ilk haftasında Rusya'dan Antalya'ya yapılan uçuşlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"1 Haziran'da 62, 2 ve 3 Haziran'da 56'şar, 4 Haziran'da 110, 5 Haziran'da 55, 6 Haziran'da 53, 7 Haziran'da 60 uçuş gerçekleşti. Haziran ayı ilk haftasındaki toplam uçuş sayısı 452 oldu ve 100 bini aşkın Rus geldi. Hem Türk uçakları hem Soçi üzerinden Rus uçaklarıyla, uçuş sayısı günden güne artıyor."