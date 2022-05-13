Şavşat'ta ilkbahar manzaraları nefes kesti

Artvin’in 'sakin şehir' ünvanlı Şavşat ilçesi, ilkbaharın gelmesiyle masalsı bir güzelliğe büründü. Masalları andıran ilçenin güzelliği çekilen fotoğraf karelerine yansıdı.

İtalya'nın Milano şehrinde düzenlenen Cittaslow 2015 Genel Kurulu'nda "Sakin Şehir" unvanı alan Artvin'in Şavşat ilçesi ilkbahar manzaralarıyla büyüledi.

Fotoğraf tutkunlarının ilgisini çeken ilçede ağaçlar çiçeklenirken, büyükbaş hayvanlar ise otlamak için çimenlere yayıldı.

Her biri ayrı bir güzelliğe sahip olan kareler, görenleri büyülemeyi başardı.

Turistlere görsel şölen

İHA'nın haberine göre; Doğu Karadeniz'de ilkbaharla birlikte yeşilin yeniden egemen olduğu ilçe, masal diyarlarını andırıyor.

Ahşap köy evleri, sessizliği, kültürü, müziği ve doğal yaşamıyla dikkati çeken Artvin'in "Sakin Şehir" unvanlı ilçesi Şavşat, yeşil doğası ve coğrafi güzellikleriyle yerli-yabancı turistlere görsel şölen sunuyor.