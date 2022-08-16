Savunma Sanayii Başkanlığı 97 sözleşmeli personel alacak! İşte başvuru şartları..

Savunma Sanayii Başkanlığı personel alımı yapılacağını duyurdu.Peki başvurular nasıl yapılır? Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Savunma Sanayii Başkanlığı 97 sözleşmeli personel alımı yapılacağını açıkladı.Resmi gazetede 'Proje Bazlı Sözleşmeli Personel Alımı' ilanına göre KPSS şartı olmadan personel alımı gerçekleştirileceği duyuruldu.

İşe alınacak personellerde KPSS şartı aranmazken YDS'den en az 80 puan alma şartı aranıyor.Peki, Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılacak? Savunma Sanayi Başkanlığı personel alımı için başvuru şartları nelerdir?

Sınav başvuru şartları

Resmi gazetede yayınlanan ilanda sınav başvuru şartları şu şekilde açıklandı;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde sayılan genel şartları taşımak,

- İngilizce alanında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS/e-YDS) geçerliliği olan en az (B) seviye puana (en az 80 ve üzeri puan) veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,

- İş bu ilan metninin “C. Başvuruya Açık Pozisyonlar” başlığında yer alan başvuru kodlarının altında belirlenen,

- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren fakültelerinin, başvuru kodu altında yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak,

- Özel bilgi ve ihtisas alanlarında en az beş yıl tecrübe sahibi olmak,

- Alım yapılacak pozisyonun gerektirdiği özel bilgi, ihtisas alanı, iş tecrübesi vb. hususlara ilişkin diğer şartları taşımak.

İstenen belgeler

a) Özgeçmiş

b) Son 6 aya ait vesikalık fotoğraf

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınmış barkodlu Yükseköğretim Mezun Belgesi

d) Uluslararası geçerliliği olup, dil yeterliliği bakımından ÖSYM Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosuna göre YDS/e-YDS sınavlarına denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen puanla başvuruda bulunulması halinde ilgili sonuç belgesi

e) SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi Belgesi (Tüm SGK Uzun Vade Hizmet Dökümü barkodlu ve içeriğinde İş Yeri Unvan Listesi bulunan)