Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı’nda ev kalıntıları ortaya çıktı.

İstanbul'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve yağışsız geçen aylar nedeniyle barajlardaki doluluk oranı alarm verici boyutlara ulaştı.

İSKİ verilerine göre, İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 21 seviyesine kadar geriledi.

DOLULUK ORANINDA AZALMA

Sazlıdere Barajı’nın son yıllarına bakıldığında ise en düşük doluluk oranı 14 Aralık 2008'de yüzde 17,07 ölçülürken, bu rakam bugün itibarıyla yüzde 5 olarak kayda geçti.

Suların büyük kısmının çekildiği barajın son durumu havadan görüntülendi. Görüntülerde korkunç tablo bir kez daha gözler önüne serildi.

Suların yüzlerce metre çekildiği Sazlıdere Barajı’nda kalıntılar ortaya çıktı VİDEO

KALINTILAR ORTAYA ÇIKTI

Diğer taraftan suların çekilmesi ile bazı ev kalıntıları da ortaya çıktı. Bir başka açıda ise tarihi bir köprünün olduğu görüldü. Baraj alanında çok sayıda kurumuş ağaç ve vatandaşların ağacın birisinin tepesine Türk bayrağı astığı kaydedildi.

YAĞMUR ETKİLEMEDİ

Öte yandan İstanbul’da 4 gündür etkili olan yağmurun barajlara etki etmediği ifade edildi. 4 gün önce yüzde 22,15 olan doluluk oranı yüzde 21 seviyelerine kadar indi.

Sazlıdere Barajı’nda sular çekildi FOTO GALERi