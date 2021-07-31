Euro
10.0365
-0.32%
Dolar
8.4381
-0.21%
Altın
492.59
-0.93%
Borsa
1.393
0.09%
Bitcoin
348.171
6.55%
EXEN Coin
25.27
7.99%
35ºC
İstanbul
Güneşli 35 C

    Sazlıdere Barajı'nın rengi değişti

    Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile dönerken, barajın son halini görenler ise tedirgin oldu. İSKİ ekipleri barajdaki renk değişimini araştırmak için sudan numune aldı.
    • DHA
    • 31.07.2021 - 14:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sazlıdere Barajı'nın rengi değişti

    İstanbul Sazlıdere Barajı'nın rengi değişti. Barajın rengi yeşile dönerken, piknik yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar tedirgin oldu.

    Tedirgin eden görüntünün nedenini araştırmak için, İSKİ ekipleri sudan numune aldı. Gölün değişen rengi ise drone ile havadan görüntülendi.

    "BU DURUMUN ADI SU YOSUNU"

    Sazlıdere Baraj'nın bu halde olmasının nedeninin çevrede yaşayan insanlar olduğunu söyleyen Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, "Şu an karşılaştığımız olay; baraj suyunda bulunan mikroskobik özelliğe sahip olan su yosunlarının aşırı bir şekilde çoğalarak, kümeler oluşturması. Biz bu duruma alg adını veriyoruz. Türkçesi ise su yosunu." dedi.

    Sazlıdere Barajı'nın rengi değişti VİDEO

    Sazlıdere Barajı nın rengi değişti #1

    "BARAJ KİRLETİLMEMELİ.."

    Dr. Erol Kesici, "Ancak barajın şu an kullanım amacı değişti.Örneğin, baraj suyu tarımda, sanayide, evlerde kullanılmaya başlandı.

    Burada önemli olan nokta bu barajların insanlar tarafından kirletilmemesi." dedi.

    Sazlıdere Barajı nın rengi değişti #2

    "BARAJIN YAKINLARINDA TARIM YAPILIYOR"

    Hidrobiyolog Dr. Kesici, sözlerine şu şekilde devam etti:

    "Ancak şu an Sazlıdere Barajı kimyasal atıkların etkisi altında. Bu barajın temiz kalabilmesi için iki önemli konuya dikkat etmek gerekir.

    Birincisi barajın yeri, ikincisi ise kirletici faktörlerin bu ortamdan uzaklaştırılması. Barajı en çok kirleten barajın yakınlarında yaşayan insanlar. Bu insanların bilgilendirilmesi gerekiyor.

    Çünkü Sazlıdere Barajı'nın yakınlarında çok yoğun bir tarım ve hayvancılık var. Hayvanların gübreleri, dışkıları, atıkları direk baraja taşınıyor."

    Sazlıdere Barajı nın rengi değişti #3

    "İNSANLAR ARTIK BARAJDAN SU İÇEMEZ"

    Kesici, "Şu an barajın bezelye çorbasına dönmesinin nedeni barajda su seviyesinin azalması. Bu durum hem hayvanlara hem de insanlara oldukça zararlı. İnsanlar özellikle bu barajdan su içemez artık.

    Bu barajdaki sular biyolojik arıtmalarla temizlenmesi gerekir. Sazlıdere Barajı'nın durumu bu şekilde devam ederse balık ölümleri artacaktır. Aynı zamanda insanlarda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır." dedi.

    Sazlıdere Barajı nın rengi değişti #4

    Sazlıdere Barajı nın rengi değişti #5

    Sazlıdere Barajı nın rengi değişti #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir