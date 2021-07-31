Sazlıdere Barajı'nın rengi yeşile dönerken, barajın son halini görenler ise tedirgin oldu. İSKİ ekipleri barajdaki renk değişimini araştırmak için sudan numune aldı.

İstanbul Sazlıdere Barajı'nın rengi değişti. Barajın rengi yeşile dönerken, piknik yapmak için bölgeye gelen vatandaşlar tedirgin oldu.

Tedirgin eden görüntünün nedenini araştırmak için, İSKİ ekipleri sudan numune aldı. Gölün değişen rengi ise drone ile havadan görüntülendi.

"BU DURUMUN ADI SU YOSUNU"

Sazlıdere Baraj'nın bu halde olmasının nedeninin çevrede yaşayan insanlar olduğunu söyleyen Hidrobiyolog Dr. Erol Kesici, "Şu an karşılaştığımız olay; baraj suyunda bulunan mikroskobik özelliğe sahip olan su yosunlarının aşırı bir şekilde çoğalarak, kümeler oluşturması. Biz bu duruma alg adını veriyoruz. Türkçesi ise su yosunu." dedi.

Sazlıdere Barajı'nın rengi değişti VİDEO





"BARAJ KİRLETİLMEMELİ.."

Dr. Erol Kesici, "Ancak barajın şu an kullanım amacı değişti.Örneğin, baraj suyu tarımda, sanayide, evlerde kullanılmaya başlandı.

Burada önemli olan nokta bu barajların insanlar tarafından kirletilmemesi." dedi.

"BARAJIN YAKINLARINDA TARIM YAPILIYOR"

Hidrobiyolog Dr. Kesici, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Ancak şu an Sazlıdere Barajı kimyasal atıkların etkisi altında. Bu barajın temiz kalabilmesi için iki önemli konuya dikkat etmek gerekir.

Birincisi barajın yeri, ikincisi ise kirletici faktörlerin bu ortamdan uzaklaştırılması. Barajı en çok kirleten barajın yakınlarında yaşayan insanlar. Bu insanların bilgilendirilmesi gerekiyor.

Çünkü Sazlıdere Barajı'nın yakınlarında çok yoğun bir tarım ve hayvancılık var. Hayvanların gübreleri, dışkıları, atıkları direk baraja taşınıyor."





"İNSANLAR ARTIK BARAJDAN SU İÇEMEZ"

Kesici, "Şu an barajın bezelye çorbasına dönmesinin nedeni barajda su seviyesinin azalması. Bu durum hem hayvanlara hem de insanlara oldukça zararlı. İnsanlar özellikle bu barajdan su içemez artık.

Bu barajdaki sular biyolojik arıtmalarla temizlenmesi gerekir. Sazlıdere Barajı'nın durumu bu şekilde devam ederse balık ölümleri artacaktır. Aynı zamanda insanlarda çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkacaktır." dedi.