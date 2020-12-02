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    Şeb-i Arus için maskeli tanıtım videosu

    Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı. Videoda semazenin taktığı maske dikkat çekti.
    • AA
    • 02.12.2020 - 20:27
    • Güncelleme : 02.12.2020 - 21:06
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    Şeb-i Arus için maskeli tanıtım videosu

    Konya, her yıl olduğu gibi bu yıl da Hz. Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Anma Törenleri'ne (Şeb-i Arus) hazırlanıyor.

    Kültür ve Turizm Bakanlığı, Konya Valiliği ve Konya Büyükşehir Belediyesince,  Şeb-i Arus kapsamında düzenlenen etkinlikler için tanıtım videosu hazırlandı.

    Video, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün, "Twitter, @sebiarus_gov", "Facebook, sebiarus.gov" sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden paylaşıldı.

    "İNSAN YETER Kİ İYİLİK ARASIN"

    Anma törenlerinin teması olan "İhsan Vakti"nin vurgulandığı tanıtım videosunda, Mevlana'nın; "İnsan yeter ki iyilik arasın. Onda kötü bir şey kalmaz." sözü seslendiriliyor.

    Şeb-i Arus için hazırlanan tanıtım videosunda "maske" detayı VİDEO


    Şeb-i Arus için maskeli tanıtım videosu #1

    SEMAZEN MASKE TAKTI

    Tanıtım videosunda, koronavirüs salgınından korunmak için alınacak tedbirler kapsamında maske kullanımının önemine dikkat çekmek için semazenin maske taktığı görüntü yer alıyor.

    Etkinlikler, salgın dolayısıyla, bu yıl sadece 7 Aralık ve 17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

    Şeb-i Arus için maskeli tanıtım videosu #2

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