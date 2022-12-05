Şeb-i Arus ne demek? 2022 Şeb-i Arus törenleri ne zaman yapılacak?

Şeb-i Arus ne demek? 2022 Şeb-i Arus törenleri ne zaman yapılacak?

Şeb-i Arus ne zaman yapılacak sorusu yanıt arıyor. İşte 2022 Şeb-i Arus tarihi..

Şeb-i Arus için geri sayım başladı. Bu yıl 749.'su düzenlenecek olan Şeb-i Arus tönreleri hakkında aramalar hız kazandı.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 749. Vuslat Yıldönümü anma törenlerinin bu yıl hangi tarihlerde düzenleneceği merak uyandırdı.

Şeb-i Arus'a katılmak isteyen binlerce vatandaş Şeb-i Arus ne zaman yapılacak ve Şeb-i Arus ne demek soruşarına yanıt aramaya başladı. İşte Şeb-i Arus ile ilgili merak edilenler..

Şeb-i Arus ne demek?

Şeb-i Arus, "Düğün Gecesi" demektir. Mevlana ölüm gününü "Hakka vuslat" yani "Yaratana Kavuşma" (Düğün Günü) olarak kabul etmiştir."Herkes ayrılıktan bahsetti, bense vuslattan" der. Ölüm Mevlana için kişinin aslına dönüşü, kaynağının ilahi bir cevher olması sebebiyle "Allah´a dönüş" olarak yorumlanmaktadır.

Şeb-i Arus ne zaman?

2022 yılında düzenlenecek olan 749. Vuslat Yıldönümü 7 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek.