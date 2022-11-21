Şeb-i Arus ne zaman? Mevlana’yı anma törenleri hangi tarihte yapılacak?

Şeb-i Arus ne zaman? Mevlana’yı anma törenleri hangi tarihte yapılacak?

Şeb-i Arus törenlerinin ne zaman yapılacağı sosyal medyada araştırılmaya başladı. İşte 2022 Şeb-i Arus törenlerinin başlayacağı o tarih..

Bu yıl 749.su düzenlenecek olan Şeb-i Arus törenlerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başladı.

Şeb-i Arus törenlerine hem yurt içinden hem de yurt dışından binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Hz. Mevlana’nın 749. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri’nin (Şeb-i Arus), bu yıl 86.sı gerçekleştirilecek.

Şebi-i Arus törenleri boyunca Konya Mevlana Kültür Merkezinde yapılacak olan sema programlarının yanı sıra birçok kültürel etkinlikler de yer alacaktır.

Şeb-i Arus ne zaman?

Şeb-i Arus törenleri bu yıl 7 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Törenlerin bilet satışı "https://biletinial.com" web sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor.