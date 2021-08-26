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- Sebahat Akkiraz'dan: Fenerbahçe Geliyor marş sözleri
Sebahat Akkiraz'dan: Fenerbahçe Geliyor marş sözleri
- Haber Merkezi
- 26.08.2021 - 19:51
- Güncelleme : 26.08.2021 - 19:53
Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Sebahat Akkiraz, Ali Koç'un kendisine forma hediye etmesine üzerine, "Ben de marş sözü vereyim" demişti.
Sözünü tutan Akkiraz, "Fenerbahçe Geliyor" isimli marş büyük beğeni topladı.
Sarı lacivertli taraftarlar marş sözlerini ezberlemek için araştırmalara başladı.
Hasan Akkiraz'ın yazdığı, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Fenerbahçe Geliyor marşının sözleri şu şekilde:
"FENERBAHÇE GELİYOR"
Türkiye'nin gönlünden
Çubuklunun peşinden
Atasının izinden
Fenerbahçe geliyor.
Efsaneler içinden
Can,Lefter,Cemil'den
Ne izler var derinden
Fenerbahçe geliyor
Sarı'ya Lacivert'e
Aşığız biz ismine
Yazacağız her yere
Fenerbahçe geliyor
Kurşunlara hedefiz
Pusulara düşmeyiz
Karanlığa feneriz
Fenerbahçe geliyor
Umut bitti desen de
Yenilsen de yensen de
Taraftarın seninle
Fenerbahçe geliyor
Hepimiz birer birer
El ele verdik yeter
Bizim adımız Fener
Fenerbahçe geliyor
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