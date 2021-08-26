Sebahat Akkiraz'dan: Fenerbahçe Geliyor marş sözleri

Türk halk müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe'ye verdiği marş sözünü yerine getirdi. İşte Akkiraz'ın "Fenerbahçe Geliyor" marş sözleri...

Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Sebahat Akkiraz, Ali Koç'un kendisine forma hediye etmesine üzerine, "Ben de marş sözü vereyim" demişti.

Sözünü tutan Akkiraz, "Fenerbahçe Geliyor" isimli marş büyük beğeni topladı.

Sarı lacivertli taraftarlar marş sözlerini ezberlemek için araştırmalara başladı.

Hasan Akkiraz'ın yazdığı, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Fenerbahçe Geliyor marşının sözleri şu şekilde:

"FENERBAHÇE GELİYOR"

Türkiye'nin gönlünden

Çubuklunun peşinden

Atasının izinden

Fenerbahçe geliyor.

Efsaneler içinden

Can,Lefter,Cemil'den

Ne izler var derinden

Fenerbahçe geliyor

Sarı'ya Lacivert'e

Aşığız biz ismine

Yazacağız her yere

Fenerbahçe geliyor

Kurşunlara hedefiz

Pusulara düşmeyiz

Karanlığa feneriz

Fenerbahçe geliyor

Umut bitti desen de

Yenilsen de yensen de

Taraftarın seninle

Fenerbahçe geliyor

Hepimiz birer birer

El ele verdik yeter

Bizim adımız Fener

Fenerbahçe geliyor