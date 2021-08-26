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    Sebahat Akkiraz'dan: Fenerbahçe Geliyor marş sözleri

    Türk halk müziğinin usta isimlerinden Sabahat Akkiraz, Fenerbahçe'ye verdiği marş sözünü yerine getirdi. İşte Akkiraz'ın "Fenerbahçe Geliyor" marş sözleri...
    • Haber Merkezi
    • 26.08.2021 - 19:51
    • Güncelleme : 26.08.2021 - 19:53
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    Sebahat Akkiraz'dan: Fenerbahçe Geliyor marş sözleri

    Türk Halk Müziğinin usta isimlerinden Sebahat Akkiraz, Ali Koç'un kendisine forma hediye etmesine üzerine, "Ben de marş sözü vereyim" demişti.

    Sözünü tutan Akkiraz, "Fenerbahçe Geliyor" isimli marş büyük beğeni topladı.

    Sarı lacivertli taraftarlar marş sözlerini ezberlemek için araştırmalara başladı.

    Hasan Akkiraz'ın yazdığı, Sabahat Akkiraz'ın seslendirdiği Fenerbahçe Geliyor marşının sözleri şu şekilde:

    "FENERBAHÇE GELİYOR"

    Türkiye'nin gönlünden

    Çubuklunun peşinden

    Atasının izinden

    Fenerbahçe geliyor.

     

    Efsaneler içinden

    Can,Lefter,Cemil'den

    Ne izler var derinden

    Fenerbahçe geliyor

     

    Sarı'ya Lacivert'e

    Aşığız biz ismine

    Yazacağız her yere

    Fenerbahçe geliyor

     

    Kurşunlara hedefiz

    Pusulara düşmeyiz

    Karanlığa feneriz

    Fenerbahçe geliyor

     

    Umut bitti desen de

    Yenilsen de yensen de

    Taraftarın seninle

    Fenerbahçe geliyor

     

    Hepimiz birer birer

    El ele verdik yeter

    Bizim adımız Fener

    Fenerbahçe geliyor

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    Sebahat Akkiraz dan: Fenerbahçe Geliyor marş sözleri #1

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