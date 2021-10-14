Sebat kelimesinin anlamı merak edilen ve araştırılan sözcükler arasında yer alıyor. Peki sebat ne demek, anlamı nedir? İşte TDK'ya göre sebat kelimesinin manası...

Anlamı bilinmeyen kelimeler vatandaşlar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor.

Sebat kelimesi de günlük hayatta pek duyulmasa da anlamı merak edilenlerden.

Sebat nedir, ne anlama gelir? Sebat ne demek? TDK sebat kelimesinin anlamı...

SEBAT NE DEMEK?

Se­bat; Söz­de dur­ma, ah­de ve­fa et­me, ka­rar­lı ol­ma, ye­rin­de dur­ma, sâ­bit ol­ma anlamlarına gelmektedir.

Karârından ve sözünden dönmeme, bir iş veya davranışta azim ve kararlılık gösterme olarak da tanımlanabilir.

SEBAT ETMEK

Sebat etmek;

- Olaylar ve işler karşısında kararlılık göstermek

- Sabretmek

- Sözünden ve kararından vazgeçmemek, dönmemek

- Bir işi sonuna kadar götürmek, bu hususta direnmek anlamlarına gelmektedir.

TDK SEBAT ANLAMI

TDK'ya göre sebat kelimesinin anlamı ise:

- Sözünden ya da kararlarından dönmeme

- Bir işi sonuna değin sürdürme, direşme şeklinde ifade edilmektedir.