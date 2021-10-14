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- Sebat ne demek? TDK Sebat kelimesinin anlamı
Sebat ne demek? TDK Sebat kelimesinin anlamı
- Haber Merkezi
- 14.10.2021 - 17:45
- Güncelleme : 14.10.2021 - 17:47
Anlamı bilinmeyen kelimeler vatandaşlar tarafından arama motorları aracılığıyla sorgulanıyor.
Sebat kelimesi de günlük hayatta pek duyulmasa da anlamı merak edilenlerden.
Sebat nedir, ne anlama gelir? Sebat ne demek? TDK sebat kelimesinin anlamı...
SEBAT NE DEMEK?
Sebat; Sözde durma, ahde vefa etme, kararlı olma, yerinde durma, sâbit olma anlamlarına gelmektedir.
Karârından ve sözünden dönmeme, bir iş veya davranışta azim ve kararlılık gösterme olarak da tanımlanabilir.
SEBAT ETMEK
Sebat etmek;
- Olaylar ve işler karşısında kararlılık göstermek
- Sabretmek
- Sözünden ve kararından vazgeçmemek, dönmemek
- Bir işi sonuna kadar götürmek, bu hususta direnmek anlamlarına gelmektedir.
TDK SEBAT ANLAMI
TDK'ya göre sebat kelimesinin anlamı ise:
- Sözünden ya da kararlarından dönmeme
- Bir işi sonuna değin sürdürme, direşme şeklinde ifade edilmektedir.