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- Sebzeli noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Lezzetli sebzeli noodle tarifi..
Sebzeli noodle nasıl yapılır, malzemeleri neler? Lezzetli sebzeli noodle tarifi..
Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılan sebzeli noodle makarna, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Sebzeli noodle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 22.03.2021 - 13:52
Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün sebzeli noodle tarifi için kıyasıya mücadele ediyor.
Birbirinden iddialı gelin ve kayınvalidelerin mücadelesinde Türk ve dünya mutfağından tatlar ekranlara getirilmeye devam ediyor.
Bir çeşit erişte olan noodle Asya mutfağına özgü bir yemektir. Makarna gibi satılan noodle az haşlanarak içerisinde tavuk ya da sebze ile renklendirilerek servis edilir.
Sebzeli noodle tarifini denemek isteyen seyirciler, gereken malzemeleri araştırmaya başladı. Peki Gelinim Mutfakta sebzeli noodle malzemeleri nelerdir? Noodle nasıl yapılır? İşte tarifi..
SEBZELİ NOODLE MALZEMELERİ
- 1 Adet Soğan
- 1 Adet Kırmızı Biber
- 1 Adet Yeşil Biber
- 1 Adet Chilli Biber
- 2 Diş Sarımsak
- 1/4 Kök Zencefil
- 1 Adet Havuç
- 2-3 Dal Taze Soğan
- 200 gr Haşlanmış Noodle
- 50 ml Soya Sosu
- 50 ml İstiridye Sos
- 1 Çay Kaşığı Şeker
- 1 Yemek Kaşığı Sıvıyağ
SEBZELİ NOODLE NASIL YAPILIR? SEBZELİ NOODLE TARİFİ
- Öncelikle kaynayan tuzlu suda noodleları pişene kadar 10 dakika kadar haşlayın. Pişince süzüp bir kenara alın.
- Geniş bir tavaya zeytinyağını alın. Sırasıyla sebzelerinizi ilave edip biraz soteleyin.
- Sebzeler biraz yumuşayınca üzerine soya sosunu ilave edip karıştırın.
- Hemen arkasından haşlanıp süzülmüş noodleları ilave edin ve malzemeler homojenize olana kadar karıştırın. Üzerine doğranmış taze soğan serperek sıcak sıcak servis edin.
- Afiyetler olsun!